Air Côte d’Ivoire inaugure enfin ses vols entre Abidjan et Casablanca dès le 14 mai

Initialement programmé pour janvier 2023 avant d’être reporté à avril 2024, le vol inaugural de la ligne aérienne reliant Abidjan et Casablanca, opérée par Air Côte d’Ivoire, aura lieu le 14 mai prochain.

« Abidjan à Casablanca c’est dès le 14 mai avec 4 vols par semaine au départ d’Abidjan », indique la compagnie aérienne ivoirienne sous le signe d’un triomphe. Air Côte d’Ivoire avait programmé cette nouvelle route pour janvier 2023, avant de reporter le projet à avril 2024.

Les liaisons seront opérées quatre fois par semaine (mardi, jeudi, vendredi et dimanche) entre les aéroports Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et Mohammed V de Casablanca.

Les tarifs fixés commencent à partir de 335 300 FCFA TTC (environ 5580 DH) en Aller/Retour. Cette ligne deviendra ainsi la deuxième desserte long-courrier d’Air Côte d’Ivoire après Johannesburg (Afrique du Sud), mais aussi sa 26ème destination, avec un réseau qui comprendra désormais 21 destinations régionales et 5 domestiques. Elle s’inscrit en droite ligne du plan d’expansion de la compagnie aérienne nationale ivoirienne qui est sortis de la zone rouge il y a quelques mois et devrait atteindre l’équilibre financier cette année, selon ses dirigeants.

Pour cette année, Air Côte d’Ivoire va déjà réceptionner trois gros-porteurs Airbus A330-900, dont deux en acquisition directe auprès de l’avionneur européen et le troisième en location. Le premier de ces Airbus est attendu à Abidjan au dernier trimestre de cette année.

Sur la nouvelle desserte qui reliera les deux capitales économiques de Côte d’Ivoire et du Maroc, la compagnie ivoirienne va faire face à la concurrence de plusieurs transporteurs, dont Royal Air Maroc qui domine ce segment depuis plusieurs années.

Il faut dire que la compagnie aérienne ivoirienne vise désormais la mise en place d’un réseau international et envisage de desservir prochainement Paris avant fin 2024, Genève et Beyrouth en 2025, Londres en 2026 et Washington ainsi que New York en 2027.