L’ESIG reprise par le groupe Atlantique

L’Ecole supérieure Internationale de Gestion (ESIG), l’une des plus ancienne Business School du Maroc, a été reprise par le groupe Atlantique. Elle a ainsi changé de nom et devient Atlantic Business School.

L’Université Atlantique franchit un nouveau pas. Le groupe d’enseignement supérieur, a repris l’Ecole supérieure Internationale de Gestion (ESIG), l’une des plus ancienne Business School du Maroc. Créée en 1985 par Azzedine Bennani, l’école a formé depuis sa création plus de 10 000 diplômés, ces derniers constituent un réseau actif et dynamique dont les membres sont présents dans tous les secteurs de l’économie aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Avec cette reprise par la nouvelle université, l’ESIG, située dans le quartier de Sidi Maarouf (Colline II) à Casablanca, a ainsi changé de nom et est devenu « Atlantic Business School ». Selon une source proche du groupe Atlantique, l’établissement fondé par Feu Azzedine Bennani accueillera de nouvelles filières au sein de son campus historique ». « Pour l’instant, outre l’école de management « Atlantic Business School », le groupe Atlantique y a rajouté l’école d’Ingénieurs « Atlantic Engineering School », confie la même source, qui ne souhaite pas entrer dans les détails de cette reprise.

Par ailleurs, le groupe Atlantique a récemment accueilli dans son tour de table la filiale d’investissement de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), CDG Invest. Cette dernière a acquis 20 % du groupe présidé par Rachid M’rabet.