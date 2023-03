Inflation. Bank Al-Maghrib persiste et signe

« Pour prévenir l’enclenchement de spirales inflationnistes auto-entretenues et renforcer davantage l’ancrage des anticipations d’inflation en vue de favoriser son retour à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base (pbs) à 3%, tout en continuant de suivre de près l’évolution de la conjoncture économique et les pressions inflationnistes, tant au niveau national qu’international », indique BAM à l’issue de la première réunion trimestrielle, au titre de l’année 2023. Lors de cette réunion, le Conseil de BAM a analysé l’évolution de la conjoncture économique nationale et les projections macroéconomiques de la Banque centrale pour les huit prochains trimestres, en s’arrêtant en particulier sur la transmission de ses dernières décisions de relèvement du taux directeur. Ainsi, il a relevé que malgré une relative atténuation des pressions d’origine externe, les données récentes montrent que l’inflation continue de s’accélérer, sous l’effet notamment de chocs d’offre internes sur certains produits alimentaires, fait savoir la Banque centrale.

« Après avoir atteint 6,6% en 2022, son plus haut depuis 1992, l’inflation devrait rester à des niveaux élevés à moyen terme. Elle ressortirait en 2023 à 5,5% en moyenne et sa composante sous-jacente se situerait à 6,2%, soit une révision à la hausse de 2 points de pourcentage par rapport à la prévision de décembre dernier et ce, en raison essentiellement de la flambée des prix de certains produits alimentaires qui y sont inclus », estime la Banque centrale. Ces projections supposent que les chocs à l’origine de cette augmentation se dissiperaient graduellement au second semestre à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement à cet égard, note la même source. En ce qui concerne la croissance économique, BAM indique que la croissance de l’économie nationale devrait se consolider à 2,6% en 2023 et s’accélérer à 3,5% en 2024.

« La croissance économique marquerait, selon les projections de Bank Al-Maghrib élaborées sur la base des données disponibles au 10 mars 2023, une consolidation cette année à 2,6%, résultat d’une augmentation de la valeur ajoutée agricole de 1,6% en 2023 et du ralentissement des activités non agricoles avec une progression de leur valeur ajoutée de 2,7% », assure BAM. La même source ajoute que ces projections tablent sur une récolte céréalière autour de 55 millions de quintaux. « Au total, après une forte décélération à 1,2% prévue en 2022, la croissance de l’économie nationale devrait se consolider à 2,6% cette année et s’accélérer à 3,5% en 2024 », maintient BAM.