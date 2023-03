La startup Yakeey se positionne

Karim Beqqali lance Yakeey. Il s’agit d’une startup qui se positionne comme une marketplace transactionnelle, avec la mission de simplifier, accélérer et sécuriser les transactions immobilières de toutes natures par la mise en place d’une solution hybride. « Il s’agit premièrement d’une solution digitale puisque la plateforme propose une solution unique et développée sur mesure pour l’ensemble des utilisateurs, particuliers (vendeurs, acheteurs etc.) et professionnels (conseillers immobiliers, promoteurs, etc.). Et une solution humaine à travers des conseillers Yakeey, qui sont des relais au quotidien, dédiés, sélectionnés et formés, afin d’accompagner leurs clients dans leurs projets, de bout en bout à chaque étape de la transaction immobilière », a précisé Karim Beqqali lors de la cérémonie de lancement de Yakeey à Casablanca le 20 mars.

Il a ajouté que Yakeey constitue le chemin le plus sûr, le plus rapide et le plus rentable pour connecter et accompagner les acheteurs et les vendeurs ainsi que les locataires et les bailleurs. Le fondateur de la startup fait également remarquer que Yakeey se veut la clé du changement pour sa clientèle, un one-stop-shop de l’immobilier qui va capitaliser sur la technologie et la data pour offrir aux usagers une expérience simple, rapide, transparente et fiable à chaque étape de leur parcours, pour leur assurer des économies substantielles de temps, d’argent et de stress. Karim Beqqali, qui est également le président de Yamed Group, a assuré que Yakeey vise à être un espace d’intermédiation efficace et fluide connectant l’ensemble des acteurs en toute sécurité, pour offrir une transparence totale. « Qu’il s’agisse de vente, d’achat ou de location, de neuf ou d’ancien, Yakeey se positionne comme le tiers de confiance de tous les intervenants du processus de la transaction immobilière », a-t-il poursuivi. Force est de préciser que Yakeey ambitionne de renforcer la transparence et la sécurité des transactions immobilières en s’assurant de fiabiliser et d’encadrer chaque étape du processus pour chacun des acteurs de l’écosystème. « Outre la technologie et la data, Yakeey s’appuie sur un réseau de conseillers exclusifs et intègre tous les acteurs de l’écosystème de la transaction immobilière au sein d’une seule et même plateforme », a assuré le top management de Yakeey. La plateforme est dotée d’une panoplie de fonctionnalités visant à enrichir l’expérience client.

« Yakeey s’assure non seulement de fiabiliser les offres mise en ligne sur la plateforme mais assure également la signature systématique de mandats pour les offres affichées, garantissant leur fiabilité, l’actualisation en temps réel du stock disponible sur la plateforme et le respect des engagements pris vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes de la transaction », a fait remarquer le top management. La startup promet également d’aider ses client à décrocher le crédit bancaire pour financer l’achat de leurs biens. « Yakeey, au-delà de la possibilité de mener le processus transactionnel de bout en bout, s’enrichira dans quelques mois d’une fonctionnalité nouvelle et inédite : la demande et l’obtention, lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies, d’un crédit immobilier par le biais de la plateforme », a soutenu Karim Beqqali, assurant que Yakeey « offrira ainsi un accès au crédit immobilier novateur et unique au Maroc grâce à la simplification, l’accélération et la digitalisation intégrale du processus d’obtention du crédit immobilier pour particuliers ».