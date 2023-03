Maroc. Prévisions météorologiques pour ce mardi 21 mars

– Temps assez chaud sur le Souss, les plaines Centre et le Sud.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines par endroits sur l’Oriental et les Côtes Nord et Centre.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les provinces Sud et assez dégagé ailleurs.

– Quelques chasse-poussières sur l’Est des provinces Sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 01/08°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 13/19°C sur le Souss et les provinces Sud et de 08/13°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, ainsi que peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour aujourd’hui: