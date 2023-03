Safi. Bensaid s’enquiert des projets culturels et patrimoniaux, dont le renforcement du front de mer

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué, mardi, une série de visites de terrain pour s’enquérir de plusieurs sites archéologiques et projets culturels et patrimoniaux dans la ville de Safi, en présence du gouverneur de la région, le président du conseil régional de Marrakech-Safi, Samir Goudar, et de plusieurs élus.

Bensaïd s’est du Palais du Bahr, un monument historique de la ville côtière, qui est est en cours d’entretien dans le cadre d’un projet de fortification et de renforcement du front de mer et d’un projet de réhabilitation de celui-ci afin de préserver le patrimoine collectif, mémoire de la ville. Dans ce cadre, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication lancera les études techniques nécessaires liées à la restauration et à l’entretien des murs orientaux de le Palais Al-Bahr, parallèlement aux travaux de renforcement de son front de mer dans un premier temps, un projet auquel a été alloué une enveloppe de 139 millions de dirhams.