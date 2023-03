Casablanca. Le plus long pont suspendu d’Afrique enfin opérationnel

Casablanca lance le plus long pont suspendu du Royaume pour réduire la pression que connait le trafic à ce point névralgique de la métropole avant Ramadan pour éviter les interminables bouchons de la circulation surtout pendant ce mois sacré. D’une longueur de plus de 1 km kilomètre et demie, le pont suspendu de l’avenue Mohammed VI est le plus long du genre dans le continent africain. Casa Transport a confirmé que cette infrastructure routière réduira de plus de 8 minutes minute le temps d’attente à ce carrefour le plus difficile de la capitale économique au point d’être évité par les de nombreux conducteurs, notamment ceux des petits taxis.

« Le nouveau pont du boulevard Mohammed VI facilitera la circulation à ces intersections empruntées par plusieurs moyens de transport, dont les bus, les autocars de transport interurbains et transcontinental des agences de voyages, les poids lourds et les tramways, les taxis et autres », a indiqué en marge de l’inauguration de ce pont le chef de projet de la société de développement local Casa Transport, qui a supervisé l’achèvement du pont. Et de signaler que « ce pont a été achevé dans les délais espérant que cela facilitera le déplacement des Casablancais et qu’ils en seront satisfaits.

Le lancement de ce projet, situé à l’intersection des avenues Al Qods, Idris Al Harthi, Dakhla et Amgala, vise à réduire les embouteillages quotidiens insupportables à longueur de journée et qui s’accentuent pendant le mois de Ramadan virant a cauchemar. a accusé un retard de plusieurs moi par rapport au délais fixé par la société de développement Casa Transport, qui avait indiqué qu’il serait mis en place entre novembre au plus tard en octobre 2022.

L’inauguration du projet durant cette période a soulagé les conducteurs, que les citoyens qui se déplacent en taxis et en bus qui empruntent cette voie de haute tension, compte tenu de la grande congestion pour laquelle cet axe est connu et des retards de rendez-vous qu’il occasionne.