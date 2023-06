Ziyech rejoint Ronaldo au club saoudien d’Al Nassr

‘euros par an en salaire fixe, en plus des bonus. Le contrat va être signé dès élection du nouveau conseil d’administration du club après avoir finalisé un accord avec Chelsea concernant le transfert.

Al Nassr a entamé des négociations avec Ziyech dans le cadre du plan de la ligue saoudienne de football visant à attirer des stars mondiales, après avoir signé Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Karim Benzema et N’Golo Kanté (Al Ittihad).

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦



Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.



Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.



Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB