L’OCP va construire une usine d’ammoniac verte pour prévenir les problèmes d’approvisionnement

L’Office chérifien des phosphates (OCP) prévoit d’investir 7 milliards de dollars dans une usine d’ammoniac verte afin de répondre aux problèmes d’approvisionnement et de respecter ses objectifs de réduction des émissions de carbone.

Considérée comme l’un des plus grands producteurs de phosphates et d’engrais au monde, le mastodonte national a été confronté à une hausse des prix de l’ammoniac due à la guerre en Ukraine. Pour réduire sa dépendance à l’importation, l’OCP achètera de l’ammoniac en Amérique du Nord cette année et construira une usine de production à Tarfaya, dans le sud du Maroc.