L’Etat investit 20 MDH dans le Centre Code 212 de Kénitra

Quelques semaines après son inauguration en grande pompe par Abdellatif Miraoui lors de ses toutes premières sorties en tant que nouveau Ministre à la tête du département ministériel de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le « Centre Code 212 » à l’Université Ibn Tofail de Kénitra ambitionne de se distinguer par de nouveaux bâtiments de haute facture.

L’Université présidée par Mohamed Larbi Kerkeb vient de lancer un appel d’offres national pour la construction des futurs locaux du Centre Code 212 qui viendront se substituer aux annexes universitaires actuels qui ont accueilli la première cohorte d’étudiants de ce campus de formation dédié aux métiers du numérique.

Doté d’une enveloppe de plus de 20 millions de dirhams, le projet piloté par l’Agence Nationale des Equipements Publics, comprendra des espaces d’intelligence artificielle, de robotique, de coworking, de codage, outre une salle de conférence. Le Centre Code 212 sera ainsi doté des dernières technologies et mis à la disposition de tous les étudiants qui souhaitent renforcer leur capacité dans ces domaines et métiers d’avenir. S’inscrivant dans le cadre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030), ce campus se veut un espace hybride et pluridisciplinaire permettant aux étudiants d’acquérir une double compétence, à même de s’aligner sur les évolutions du marché du travail, pour répondre aux besoins croissants en compétences numériques au Maroc.

D’autres établissements universitaires marocains devront d’ailleurs emboîter le pas à l’Université Ibn Tofail de Kénitra en lançant des initiatives similaires, afin de renforcer l’offre en formation aux métiers de transformation numérique qui touchent divers secteurs d’activités notamment dans les domaines du codage, de la programmation, des méga données, ou encore de la robotique, de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle.