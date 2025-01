Baromètre nPerf 2024: Maroc Telecom et Orange Maroc en vedette

Le leader français d’optimisation et d’analyse des réseaux télécoms nPerf, vient de passer au peigne fin le marché marocain des télécoms et notamment, de la performance des trois principaux acteurs qui y opèrent au titre de l’année 2024 qui vient de s’achever.

Aussi, dans son dernier rapport «Baromètre des Connexions Internet Fixes au Maroc», cette société française basée à Lyon fait la part belle à Maroc Telecom et Orange Maroc avec des scores respectifs de 83.350 points et 83.149 points, alors qu’INWI pointe assez loin derrière avec un score de 65.725 points. Selon les rédacteurs de ce rapport, Maroc Telecom Maroc, qui affiche un excellent score en débit descendant et en débit montant, et Orange Maroc qui excelle en matière de latence et navigation, incarnent une situation de co-leadership qui met en évidence un environnement compétitif. Quant à Inwi, et du haut de son statut de challenger, il fait preuve d’excellence en matière de streaming vidéo.

Le Baromètre de nPerf dédié au Maroc, fait également ressortir des «perspectives globalement positives marquées par des améliorations significatives et des efforts continus en faveur d’une connectivité améliorée, établissant une base solide pour les progrès futurs».

Rappelons que nPerf fournit depuis plus d’une décennie, des solutions complètes de test et d’analyse des réseaux. Sa mission est de mesurer, d’évaluer et d’améliorer la compréhension de la connectivité Internet dans le monde entier.