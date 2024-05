UM6P. La première antenne en Afrique subsaharienne ouvre en septembre prochain

Après l’ouverture, le 24 janvier dernier, de sa première antenne internationale à Paris, sous le nom d’ « UM6P France », l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) prépare l’ouverture de sa deuxième implantation à l’étranger, notamment en Côte d’Ivoire, en partenariat avec OCP Africa, l’Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB) et Leet Initiative. Pour suivre son avancement, Dr. Mohamed Anouar Jamali, DG de OCP Africa, vient de visiter le site de l’établissement à Yamoussoukro, la Digital Farming School (DFS) dont l’inauguration prévue pour septembre prochain.

L’antenne ivoirienne de l’UM6P qui sera ouverte à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire dans quatre mois, fait focus sur l’agriculture digitale. La première pierre avait été posée en juin 2023 au sein de la Technopole de Yamoussoukro. Elle sera le premier projet de ce genre sur le continent, offrant de nouvelles opportunités aux jeunes ivoiriens passionnés par l’AgriTech. La première cohorte d’une centaine de jeunes talentueux intégrera l’établissement, bénéficiant d’une formation d’excellence en Agritech et ayant comme laboratoire une ferme expérimentale jouxtant l’école. Baptisé « Digital Farming School (DFS) » qui est actuellement en chantier, accueillera à partir en septembre prochain sa première promotion.

Portée par OCP Africa et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) en partenariat avec l’Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB) et Leet Initiative, « selon les normes internationales les plus élevées, la DFS représente une initiative novatrice dans le domaine de la formation en Agri-Tech ». Elle offrira aux étudiants un environnement de travail à la pointe de la technologie, favorisant leur épanouissement professionnel, a indiqué OCP Africa sur X (ex-Twitter), soulignant que son « directeur général, Dr. Mohamed Anouar Jamali, s’est rendu sur le site de la Digital Farming School (DFS) à Yamoussoukro, pour suivre l’avancement de sa construction ».

Profitant de l’occasion, ce dernier a, avec Dr. Moussa Diaby, directeur général de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny de Yamoussoukro, « examiné de près la conception du programme, visant à doter l’école d’un cursus innovant afin de catalyser le potentiel et le talent des jeunes Ivoiriens dans le domaine de l’Agri-Tech ».

Avec la Digital Farming School, l’UM6P ouvre donc sa première antenne en Afrique subsaharienne. OCP Africa est présente dans une douzaine de pays du continent (Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, Tanzanie, Éthiopie, Burkina Faso, Rwanda). Du pont créé entre l’INP-HB et l’UM6P, OCP Africa peut davantage travailler à la création d’écosystèmes d’innovation agricole sur le continent. Ceci, dans le but de « développer le potentiel agricole du continent africain à travers des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des sols et cultures ».

Au-delà de la Digital Farming School, Dr. Mohamed Anouar Jamali a également effectué une visite sur le site PK24, en périphérie d’Abidjan, pour superviser l’avancement des travaux de la nouvelle usine de blending d’engrais de OCP Africa. « Les progrès réalisés sont significatifs, résultat de l’application de techniques de construction innovantes. Cette nouvelle installation promet d’apporter une avancée dans le domaine agricole. Prévue pour démarrer ses opérations avant la fin 2024, l’usine aura une capacité de stockage de 35 000 tonnes d’engrais. De plus, elle produira 150.000 tonnes d’engrais customisés, parfaitement adaptés aux sols et aux cultures de la Côte d’Ivoire et de la sous-région », a souligné la filiale du groupe OCP sur X.