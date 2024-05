La startup sénégalo-marocaine « Weego » digitalise le transport public à Nador

La startup Weego, fondée par un Marocain et un Sénégalais, s’est associée à Vectalia, gestionnaire espagnol du transport public à Nador, pour lancer une nouvelle application. Cette solution qui porte Nador dans le cercle des «smart cities», offre aux usagers la possibilité de localiser les bus Vectalia directement sur l’application, d’indiquer leur temps d’arrivée réel et de suivre leur avancement entre les stations, en plus de pouvoir payer leur abonnement en ligne ou dans n’importe quelle agence cash Plus. En phase pilote dans d’autres villes du Royaume, l’application y sera bien bientôt lancée.

Une première solution innovante à Nador vient d’être dédiée à la mobilité urbaine. En effet, depuis le 1er mai, les usagers des transports publics de la province peuvent bénéficier d’un accès sans tracas aux abonnements de bus directement via une application numérique développée par la startup sénégalo-marocaine Weego, tout cela grâce à une collaboration avec Vectalia, gestionnaire espagnol du transport public à Nador.

Destinée aux 38.000 passagers quotidiens des bus exploités par la société Vectalia à Nador, la solution vise à améliorer l’expérience utilisateur du transport public d’autobus dans la province de Nador, notamment dans les communes de Nador, Beni Ansar, Ihadadene, Bni Bouyafrour, Zegangane, Bouarg, Selouane, Kariat Arekman, Al Aroui, Oulad Satout et Zaïo.

La nouvelle application avec des fonctionnalités inédite au niveau du transport urbain par autobus au Maroc, téléchargeable sous Android et Apple (IOS), se distingue par la possibilité de recharger le compte utilisateur via le téléphone portable ou les agences Cash Plus. Elle permet le suivi en temps réel des prochains bus, d’indiquer leur temps d’arrivée réel, de suivre leur avancement entre les stations, et de planifier des itinéraires intelligents qui facilitent la mobilité des utilisateurs en ville. Les utilisateurs de l’application, notamment les étudiants qui possèdent un abonnement, peuvent également utiliser l’application à la place de la carte lors de la validation à l’intérieur des bus de Vectalia Nador. « Nous sommes ravis d’offrir aux étudiants de Nador un moyen pratique et efficace de se déplacer dans leur ville. Notre partenariat avec Vectalia nous permet d’offrir des solutions de transport transparentes qui améliorent l’expérience globale des étudiants », souligne Saad Jittou, PDG de Weego.

Il faut dire qu’en quelques clics sur leur smartphone, les étudiants peuvent désormais recharger et renouveler facilement leurs abonnements de bus, éliminant ainsi le besoin de longues files d’attente et de tickets papier. « L’intégration des services de bus de Vectalia dans l’application Weego rationalise le processus pour les étudiants, rendant leurs déplacements quotidiens plus pratiques et efficaces », ajoute Mor Niane, Directeur d’exploitation et Vice-président chez Weego. Selon Vectalia, le nombre d’usagers des bus dans la province de Nador a atteint 13,5 millions en 2023.

Aujourd’hui, les fondateurs de la startup qui agit principalement dans la mobilité, nourrissent l’ambition de déployer leur concept dans d’autres villes du Royaume. L’application, en phase pilote dans d’autres villes du Royaume, sera bien bientôt lancée dans ces dites localités.

Depuis son arrivée au Maroc, Vectalia, basé à Alicante en Espagne, a pu décrocher via sa filiale locale, Vectalia Maroc, deux contrats de gestion déléguée des transports publics: Nador et Safi. La filiale marocaine du groupe fournit des services à 11 municipalités de la Communauté du Grand Nador avec une population d’environ 450.000 habitants. La gestion déléguée du service de transport urbain par autobus de l’agglomération du Grand Nador a débuté le 1er juillet 2018. Le contrat, d’une durée de dix ans plus cinq ans, et qui était également en concurrence avec d’autres compagnies locales et étrangères, prévoit l’exploitation de 22 lignes (10 lignes existantes et 12 nouvelles).

Vectalia, qui gère déjà le transport dans plusieurs villes espagnoles et françaises, a commencé à en faire autant à Safi depuis le 1er janvier 2019.