Exclusif : Oracle, fleuron de la Silicon Valley, lancera un centre de Recherche & Développement au Maroc

Ghita Mezzour signera dans les prochains jours avec le géant américain Oracle une convention pour le lancement au Maroc d’un centre de Recherche & Développement, le premier de son genre en Afrique.

La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative signera dans quelques jours à San Francisco, aux Etats-Unis, une convention avec Oracle Corporation, géant américain des logiciels, qui prévoit le lancement d’un centre de Recherche & Développement, le premier de son genre en Afrique, apprend Challenge.ma.

Ce centre R&D recrutera plus de 1000 profils marocains hautement qualifiés. La priorité sera donnée aux ingénieurs et doctorants chercheurs. L’objectif est de concevoir et développer des solutions innovantes destinées à être déployées à travers le monde. Des solutions qui toucheront des domaines réputés de pointe, à l’instar de l’intelligence artificielle ou du cloud. Domaines dans lesquels Oracle est considéré comme une référence mondiale.

Notons qu’Oracle est l’une des plus grandes entreprises technologiques dans le monde. Basée à Redwood City en Californie, au cœur de la Silicon Valley, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars en 2023. Oracle est mondialement reconnue pour ses solutions logicielles dans les domaines des bases de données relationnelles, de l’informatique en nuage (cloud computing), de la gestion des données, de l’intelligence artificielle, de la gestion des entreprises et des services financiers, entre autres.