Liga: le Real Madrid sacré champion d’Espagne après la défaite du Barça à Gérone [Vidéos]

Le Real Madrid remporte samedi son 36e titre de champion d’Espagne de son histoire, après la défaite du FC Barcelone face à Gérone par quatre buts à deux.

Plus tôt ce samedi, l’international marocain Brahim Diaz a joué un rôle déterminant dans la victoire 3-1 du Real Madrid contre Cadix lors du match comptant pour la 34e journée du championnat espagnol.

L’attaquant marocain de 24 ans a ouvert le score à la 51e minute d’un superbe but et délivré une passe décisive à Jude Bellingham à la 68ème minute.

Le troisième but des madrilènes a été inscrit par Joselu (90+3) sur une passe de Nacho Fernandez.

Lire aussi | Liga : buteur et passeur, Brahim Diaz rapproche encore plus le Real Madrid du titre [Vidéos]

Avec cette victoire, le Real Madrid consolide sa position à la tête du classement avec 87 points et ne peut donc plus être rattrapé par son rival de toujours et par Gérone, son nouveau dauphin.