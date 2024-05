Le docteur Tazi sort de prison

Après plus de deux années derrière les barreaux, le chirurgien plasticien Dr Hassan Tazi retrouve la liberté. Condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, dans le cadre d’une affaire judiciaire complexe, il a été libéré de la prison où il était détenu depuis avril 2022.

La décision de la Cour d’appel de Casablanca, rendue ce vendredi 3 mai, a marqué un tournant dans cette affaire qui a défrayé la chronique. Alors que Dr Tazi et plusieurs autres personnes étaient accusés de traite d’êtres humains et d’escroquerie, la Cour les a déclarés non-coupables de ces chefs d’accusation, selon les informations relayées par l’avocat de Dr Tazi, Me Mohamed Sennaoui.

La joie de l’acquittement est néanmoins atténuée par les condamnations prononcées à l’encontre de certains proches du Dr Tazi. Son épouse, Mounia Benchekroun, a écopé de quatre ans de prison, tandis que son frère, Abderrazak Tazi, a été condamné à cinq ans de prison ferme. D’autres accusés ont également été condamnés à des peines allant d’un an avec sursis à trois ans d’emprisonnement.

Rappelons que le Dr Hassan Tazi avait été arrêté et déféré devant le parquet en avril 2022. Il était alors accusé de participation à l’élaboration d’attestations contenant de fausses informations et de leur utilisation, ainsi que de participation à l’escroquerie et à la traite d’êtres humains. Bien qu’il ait été innocenté des deux derniers chefs d’accusation, il a été condamné pour le premier.