La DGM investit 11 millions DH pour des technologies d’insémination des nuages

La Direction générale de la météorologie mobilise une enveloppe de 11 millions de dirhams pour acquérir de nouvelles technologies d’insémination des nuages.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a lancé un appel d’offres pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un système automatique d’insémination des nuages au sol et sa maintenance.

Cet appel d’offres vise à établir ce mécanisme dans la préfecture de Casablanca-Hay Hassani et dans les provinces de Taourirt, Taounate, Chefchaouen, Khenifra et Al Haouz.

Le budget alloué à cet investissement s’élève à 7 729 440 de dirhams TTC, tandis que les coûts de maintenance sont estimés à 99 998,40 dirhams TTC.

La mise en place de ce système sur six sites différents exige une installation rigoureuse et une coordination précise, peut-on lire dans le Cahier des prescriptions spéciales. Chaque site sera équipé d’un arbre à cartouche, un dispositif essentiel dans le processus d’insémination des nuages. Après l’installation, le titulaire du marché devra fournir à la DGM un dossier d’installation finale comprenant des schémas illustrant les positions des équipements, des descriptions détaillées des travaux effectués et des images documentant les différentes phases d’installation.

Une période de test d’opérationnalité du système est également prévue dans le CPS. Sur une durée de vingt jours, le système sera soumis à des tests rigoureux pour évaluer sa fiabilité et son efficacité. Durant cette période, des représentants du titulaire et de la DGM seront présents sur chaque site pour superviser les essais, notamment l’allumage d’au moins six cartouches par site, sous différentes conditions environnementales.

En plus de l’appel d’offres précédent pour l’acquisition d’un système automatique au sol d’insémination des nuages, la DGM a également lancé un appel d’offres visant à fournir un système de ballon à Hélium pour l’insémination des nuages.

Le budget alloué à cet investissements s’élève à un total de 3 150 000 dirhams TTC. Cet appel d’offres concerne la fourniture d’un système de ballon à Hélium pour des interventions à l’échelle nationale.

Un projet qui entre dans le cadre du programme Al ghait. Les prestations à réaliser dans le cadre de ce marché incluent la fourniture de systèmes de lancement de ballons, de boîtes de ballons en Hélium avec capteurs de température, ainsi que de cartouches hygroscopiques et glaçogènes.

Ces systèmes permettront d’effectuer des opérations d’insémination des nuages de manière manuelle, en gonflant les ballons avec de l’hélium et en programmant la température à laquelle les cartouches seront allumées. Les spécifications fonctionnelles exigent que les équipements soient robustes et fiables, capables de fonctionner même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Ces investissemens de la Direction de la Météorologie intervient au moment où le Maroc traverse une grave crise hydrique. Le Royaume vit en effet sa cinquième année de sécheresse d’affilée.