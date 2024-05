Impôts : 6.5 MDH pour le futur système de facturation électronique de la DGI

La Direction Générale des Impôts (DGI) lance un appel d’offres pour la mise en place d’un système de facturation électronique.

Le budget alloué à ce projet s’élève à 6 480 000 de dirhams. A travers cet investissement, la DGI ambitionne de généraliser les paiements des factures par voie électronique.

L’appel d’offres vise à établir un système de facturation électronique efficace et sécurisé pour simplifier, accélérer et sécuriser la collecte des données fiscales. L’objectif est également de renforcer la transparence, la confidentialité et la traçabilité des transactions commerciales afin de réduire la fraude fiscale et les pratiques illégales.

Le système de facturation électronique à développer devra répondre à plusieurs exigences fonctionnelles clés. Il devra notamment permettre la gestion des utilisateurs, avec la création de profils distincts pour les contribuables et l’administration fiscale, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données.

Le système devra également faciliter la soumission et la validation électronique des factures, en assurant la conformité aux normes fiscales en vigueur et en intégrant un mécanisme de suivi des transactions pour permettre aux parties concernées de suivre l’état des factures soumises.

Des fonctionnalités de rapports et d’analyses seront également ajoutées pour permettre à l’administration fiscale d’analyser les tendances fiscales, de détecter les anomalies et les fraudes potentielles.