Comment les écoles de codage participent à l’émergence d’une économie digitalisée au Maroc

Le Maroc se positionne comme un leader de la transformation numérique en Afrique. Cependant, la formation en la matière demeure insuffisante. Grâce à des stratégies nationales ambitieuses et à des collaborations entre acteurs publics et privés, et à leur tête l’Office chérifien des phosphates, ces écoles contribuent de manière significative à l’évolution technologique et économique du pays.

L’ambition de s’orienter vers une économie numérique est en passe de se concrétiser, soutenue par des initiatives stratégiques majeures telles que Maroc Digital 2030 et la Stratégie nationale de développement numérique (2020 – 2025). Ces plans visent à transformer l’économie nationale, notamment par la création de 240 000 emplois numériques, la formation de 100 000 jeunes par an, ainsi que la digitalisation des services publics et le soutien à 3 000 startups d’ici 2030. Ces objectifs visent à renforcer la compétitivité du pays sur la scène mondiale, avec un accent particulier sur l’infrastructure numérique et l’expansion des réseaux 5G et fibre optique.

Les écoles de codage telles que 1337 et YouCode, créées par l’OCP, ainsi que d’autres jouent un rôle crucial dans la réduction du déficit de compétences numériques au Maroc. En offrant une formation gratuite et accessible, ces institutions permettent aux jeunes marocains, notamment dans les zones rurales, d’acquérir des compétences numériques essentielles pour répondre aux exigences du marché du travail moderne. Les écoles se concentrent sur des domaines stratégiques comme la programmation, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la science des données, répondant aux besoins croissants dans ces secteurs. « Le Maroc a enregistré une évolution très positive avec un écosystème numérique et entrepreneurial en construction, toutefois il reste des défis à relever et nos écoles sont des catalyseurs pour y contribuer », appuie Hind Bernoussi, Responsable du département Coding à l’UM6P.

En effet, malgré des progrès considérables, des défis restent à relever. En 2022, le Maroc ne comptait que 14 000 professionnels formés dans les domaines numériques, un chiffre largement insuffisant par rapport aux besoins actuels. Les disparités géographiques, notamment en milieu rural, ainsi que l’inégalité d’accès à l’éducation numérique, représentent des obstacles importants. De plus, la sous-représentation des femmes dans les secteurs technologiques reste un problème majeur à résoudre pour une inclusion véritablement équitable.

« Les écoles de codage contribuent à la transformation numérique du Maroc. En formant plus de 3000 jeunes talents dans des domaines stratégiques, elles répondent à un besoin national et global de plus en plus digitalisé. L’approche pédagogique novatrice gratuite et disruptive des écoles 1337 et YouCode permet de former une génération agile et novatrice capable de s’intégrer et de s’adapter à un secteur en pleine mutation et mouvement», poursuit la responsable à l’UM6P.

L’innovation et l’entrepreneuriat. De nombreux diplômés créent des startups dans des secteurs clés comme la fintech, l’e-commerce et la santé numérique, contribuant ainsi à l’émergence d’un écosystème technologique dynamique et en pleine croissance au Maroc. Ces initiatives s’alignent parfaitement avec la vision du Maroc, visant à devenir un centre technologique de premier plan en Afrique et au-delà.

Pour maximiser leur impact, il est indispensable que le Maroc investisse davantage dans ses infrastructures numériques et dans des partenariats public-privé. L’élargissement de l’accès aux ressources numériques, en particulier dans les zones rurales, est essentiel pour garantir l’égalité des chances dans l’accès à l’économie numérique. De plus, une collaboration accrue avec des entreprises internationales pourrait permettre d’améliorer la qualité des formations et de multiplier les opportunités professionnelles pour les jeunes diplômés.

Les écoles de codage sont des moteurs essentiels de la transformation numérique du Maroc. Elles jouent un rôle déterminant dans l’autonomisation des jeunes, l’innovation et la réduction des inégalités numériques. Cependant, pour que leur succès soit durable et inclusif, le Maroc doit surmonter des défis structurels, notamment en matière d’infrastructure, d’accès et de diversité. En tirant parti de ces efforts, le Maroc est sur la voie de devenir une économie basée sur la connaissance, capable de rivaliser sur le plan mondial et de bâtir une société numérique plus juste et prospère.

Le codage numérique, c’est quoi au juste ?

Le codage informatique consiste à écrire des programmes en utilisant des langages de programmation pour que l’ordinateur réalise des tâches spécifiques. Ces langages, comme Python ou Java, sont choisis selon l’application à développer (logiciels, sites web, applications mobiles). Né avec l’informatique dans les années 1940, le codage est devenu plus accessible et essentiel dans le développement de logiciels. Aujourd’hui, il est crucial pour la création d’applications numériques et constitue un domaine très recherché sur le marché de l’emploi, offrant de nombreuses opportunités professionnelles dans divers secteurs technologiques.

3 questions à Hind Bernoussi // Responsable du département Coding à l’UM6P



Challenge :1337, YouCode, Le Wagon se sont établis et multipliés pour préparer le pays à l’économie numérique, le Maroc y est-il prêt aujourd’hui ?

Hind Bernoussi : Les écoles de codage participent à la transformation numérique du Maroc. En formant plus de 3000 jeunes talents dans des domaines stratégiques, elles répondent à un besoin national et global de plus en plus digitalisé. L'approche pédagogique novatrice gratuite et disruptive des écoles 1337 et YouCode permet de former une génération agile et novatrice capable de s'intégrer et de s'adapter à un secteur en pleine mutation et mouvement.

Avec ses quatre campus (Khouribga, Benguérir, Tétouan, et Rabat) l’école 1337 incarne une vision ambitieuse pour contribuer au développement de l’économie numérique au Maroc à travers un modèle d’apprentissage unique : peer learning, apprentissage en mode projets, autonomie) qui tend à renforcer les compétences numériques des jeunes pour les former à des technologies de pointes répondant à un marché en pleine transformation digitale.

Quant à YouCode, basée à Youssoufia, Safi et Nador, ces écoles contribuent à réduire la fracture numérique avec pour objectif d’intégrer d’avantage de talents dans des secteurs clés. La pédagogie active de YouCode, calquée sur le modèle d’entreprise est axée sur des projets concrets et une méthodologie agile pour former des développeurs full stack web au bout de deux ans.

Le Maroc a enregistré une évolution très positive avec un écosystème numérique et entrepreneurial en construction ; toutefois, il reste des défis à relever et nos écoles sont des catalyseurs pour y contribuer.



Challenge :Qu’est-ce qui distingue cette branche des autres formations en informatique ?

H.B. : Les pédagogies novatrices et disruptives des écoles 1337 et YouCode mettent les étudiants au centre de la formation. La première se concentre sur des méthodes de learning by doing (peer learning, pas de professeurs, pas de cours classiques, apprentissage en mode projet, gestion individuelle du temps et de l’avancement), la seconde se base sur la méthodologie active (apprentissage en mode projet, calqué sur le modèle d’entreprise, avec un coach formateur). Les deux écoles favorisent des compétences pratiques et une autonomie totale, adaptées aux besoins du marché et aux évolutions rapides de la technologie.



Challenge :Qu’en est-il des débouchés pour 1337 et YouCode ?

H.B. : Les alumnis des deux écoles trouvent des opportunités dans divers secteurs et domaines : les écoles 1337 enregistrent un taux d’emploi de 100% tandis que YouCode enregistre un taux de 97%. Ces écoles visent à répondre à une forte demande en talents numériques, au Maroc et en Afrique.