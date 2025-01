Basketball NBA : le Maroc accueille sa première école

NBA Africa et EVOSPORT, filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont lancé, récemment à Paris, une initiative en faveur de la pratique du basketball chez les jeunes au Maroc. Une collaboration entre ces institutions qui prévoit le lancement de la première école de basketball NBA au Maroc et de quatre ligues Jr. NBA.

Selon un communiqué de l’UM6P, il s’agirait du plus grand programme de développement du basketball chez les jeunes jamais mis en place par la Ligue dans le pays. La cérémonie de signature de cette collaboration a eu lieu ce vendredi 24 janvier courant à l’UM6P France à Paris, l’antenne européenne de l’université, en présence du Président de l’UM6P, Hicham El Habti, du commissaire adjoint et directeur des opérations de la NBA, Mark Tatum, du directeur général de la NBA Afrique, Clare Akamanzi, et du président de la Basketball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall.

Lire aussi | Le sport comme levier de transformation pour une jeunesse marocaine inspirée

Concrètement, cette collaboration entre NBA Africa et l’UM6P sera mise en œuvre par EVOSPORT, en collaboration avec Act4Community, une entité de l’écosystème du Groupe OCP. Ils envisagent conjointement de lancer quatre ligues Jr. NBA qui bénéficieront chaque année à près de 2 000 garçons et filles du Royaume, âgés de moins de 18 ans à Khouribga, Gantour, Laayoune et El Jadida. En parallèle, la première école de basketball NBA du Maroc verra le jour dans ces quatre localités. Plus de 200 entraîneurs locaux accèderont à des programmes de formations spécialisés.

Lire aussi | Vacances scolaires : ADM appelle à la prudence sur les routes

Quoi qu’il en soit, ce projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre NBA Africa et le Groupe OCP, ce dernier ayant mis en place des ligues Jr. NBA dans les villes de Benguerir et Khouribga. Faut-il souligner qu’à ce jour, NBA Africa a déjà fait profiter plus de 100 000 jeunes et entraîneurs marocains de ses programmes de développement du basketball. Faut-il rappeler aussi que l’UM6P et EVOSPORT, sa filiale dédiée au développement du sport, a toujours eu à cœur de contribuer à la création d’un écosystème sportif marocain et africain dynamique et durable.