La météo pour ce samedi 25 janvier 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 25 janvier 2025.



-Temps assez froid avec de la gelée locale le matin et la nuit sur l’Atlas et ses versants Sud-Est, le Rif et le Sud de l’Oriental.



-Brouillard ou brume le matin et la nuit sur les plaines atlantiques, les provinces du Sud et sur le littoral méditerranéen.



-Ciel passagèrement nuageux avec gouttes de pluie possibles sur la région de Tanger, le Loukkos et le Nord du Gharb.



-Temps peu nuageux sur le reste des régions.



-Rafales de vent modérées sur le Sud des côtes atlantiques, le Rif, le Sud de l’Oriental et le Sud-Est.



-Chasse-poussières locales sur l’extrême Sud du pays.



-Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas, de 09/15°C sur les régions Sud et près des côtes et de 04/11°C partout ailleurs.



-Températures du jour en baisse sur le Rif ainsi que sur les plaines Nord et Centre.



-Mer belle à peu agitée sur le Détroit et la Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée à agitée au Sud de Tan Tan.