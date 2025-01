Samsung révolutionne l’innovation avec son nouveau Galaxy S25

Samsung a dévoilé son tout nouveau smartphone, le Galaxy S25, décliné en trois modèles : S25, S25 Plus et S25 Ultra. Ce lancement spectaculaire, retransmis mercredi soir sur un écran géant au pied du Sacré-Cœur de Casablanca et simultanément dans une dizaine de pays, marque une avancée majeure.

Avec cette nouvelle gamme, le géant coréen repousse les limites de l’innovation et redéfinit l’expérience utilisateur en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de ses technologies. Bien plus qu’un simple smartphone, le Galaxy S25 devient un assistant personnel capable d’anticiper les besoins de ses utilisateurs. Grâce à l’interface One UI 7 et un partenariat renforcé avec Google, l’appareil exécute des commandes complexes en une fraction de seconde.

Besoin de trouver un restaurant italien à proximité ? Une commande vocale suffit pour localiser l’adresse et l’envoyer par SMS à un contact. Les amateurs de football peuvent quant à eux planifier toute une saison. Le téléphone identifie les matchs de l’équipe favorite, les ajoute automatiquement au calendrier et envoie des rappels personnalisés.

Sara Settai, product manager chez Samsung, explique que «la série Galaxy S25 redéfinit l’expérience mobile en intégrant une IA véritablement intuitive, qui comprend les textes, la voix et les images grâce à des fonctionnalités multimodales avancées».

Pour les tâches du quotidien, le smartphone propose des solutions intelligentes : photographiez les ingrédients dans votre réfrigérateur, et l’IA génère instantanément des recettes adaptées. Les amateurs de photographie ne sont pas en reste : grâce à un zoom x100 unique et une résolution quatre fois supérieure à celle du Galaxy S24, chaque cliché atteint une qualité professionnelle, même dans des conditions de faible luminosité.

Une IA au service de la productivité et de la créativité

L’intelligence artificielle intégrée transforme le Galaxy S25 en un véritable partenaire de travail. Il trie automatiquement les photos en identifiant les visages et les animaux domestiques. Il améliore les images prises de nuit en éliminant le brouillard visuel et réduit les bruits parasites pour offrir un son d’une clarté incomparable.

Ces fonctionnalités révolutionnaires reflètent une tendance mondiale. Aujourd’hui, un utilisateur sur cinq s’appuie sur l’IA pour booster sa productivité, stimuler sa créativité et surmonter les barrières linguistiques grâce à une traduction instantanée et précise. Samsung va plus loin avec la « vision de démocratiser l’IA mobile, vers un avenir où la technologie s’adapte véritablement à l’humain et non l’inverse », déclare Sara Settai.

Un design raffiné et des performances inégalées

Le Galaxy S25 ne se contente pas d’être intelligent, il est également élégant et pratique. Son design fin et ergonomique intègre un stylet pour la version Ultra, parfait pour les professionnels et les créatifs. La puissance de son processeur garantit une fluidité exceptionnelle, tandis que sa batterie longue durée répond aux exigences des utilisateurs les plus connectés.

Avec le Galaxy S25, Samsung confirme une fois de plus son statut de leader sur le marché mondial des smartphones. L’entreprise combine compétitivité, progrès technique et innovation pour offrir à ses clients un outil capable de transformer leur quotidien en un clin d’œil ou du moins en une commande vocale.