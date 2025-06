McArthurGlen Málaga, l’adresse mode à ne pas manquer

Installé aux portes de Malaga, à deux pas de l’aéroport et à trente-cinq minutes de Marbella, le McArthurGlen Designer Outlet Málaga s’impose comme l’une des destinations shopping les plus prisées d’Espagne. Un lieu où les grandes marques de mode et de luxe côtoient des visiteurs venus des quatre coins du monde.

Depuis son ouverture en février 2020, le centre n’a cessé de battre ses propres records. Fréquentation en hausse, chiffre d’affaires en progression constante, le succès est au rendez-vous. En 2024, le site a même enregistré sa meilleure journée de ventes à l’occasion du Black Friday. Une performance qui confirme l’engouement pour ce haut lieu de la consommation premium sur la Costa del Sol.

Un modèle de réussite

Ce succès local s’inscrit dans une dynamique européenne portée par le groupe McArthurGlen. Fondé en 1993, il est aujourd’hui le leader continental des centres de marques haut de gamme. Présent dans huit pays, de l’Allemagne à l’Espagne en passant par le Royaume-Uni et le Canada, le groupe gère 25 centres et attire près de 100 millions de visiteurs chaque année.

Dernier titre en date : McArthurGlen vient d’être désigné “Meilleur opérateur de centres de marques en Europe 2024” par le cabinet Ecostra et l’institut Magdus. Le Designer Outlet Málaga se distingue lui aussi, se hissant à la troisième place des centres européens les plus performants, derrière ceux de Serravalle en Italie et Roermond aux Pays-Bas.

Plus de 100 marques et des services exclusifs

Si McArthurGlen Málaga séduit autant, c’est qu’il offre bien plus qu’un centre commercial. Plus de 100 enseignes y sont réunies: Ferragamo, Moncler, Adidas, Levi’s ou encore Bimba y Lola. Les prix affichent des réductions allant jusqu’à 70 % toute l’année.

L’expérience client est soignée jusque dans les moindres détails. Parking gratuit, recharge pour véhicules électriques, remboursement de TVA et consigne à bagages facilitent la visite. Les membres du McArthurGlen Club bénéficient en prime d’avantages exclusifs: événements privés, promotions dédiées et avant-premières.

Une destination ancrée dans son territoire

Bien plus qu’un centre de marques, McArthurGlen Málaga participe activement à la vie locale. Le site collabore avec l’Université de Malaga, des associations sportives et culturelles, ainsi qu’avec le Museo Carmen Thyssen, dont il soutient actuellement l’exposition “Zurbarán. Santas”.

Engagé dans une démarche environnementale, le centre et son voisin Plaza Mayor ont reçu en 2024 le prestigieux Green Flag Award pour leur projet paysager Senda Verde Mediterraneum.

Une région aux multiples attraits

McArthurGlen Málaga profite aussi d’un emplacement stratégique. La Costa del Sol attire chaque année des millions de visiteurs séduits par son climat et ses plages. A proximité immédiate, Marbella incarne le luxe méditerranéen avec son vieux centre andalou et le port de Puerto Banús.

Malaga elle-même, riche de 3000 ans d’histoire, fascine par ses monuments et sa vie culturelle. Alcazaba, cathédrale, théâtre romain et musées Picasso ou Carmen Thyssen confèrent à la ville une aura unique dans le sud de l’Europe.

En quelques années, McArthurGlen a su inscrire Malaga sur la carte du tourisme d’achat international. Une réussite qui devrait s’amplifier avec la prochaine extension du centre commercial.