Danone partenaire officiel de la CAN 2025 au Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le groupe Danone ont officialisé un partenariat stratégique pour les prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies.

L’accord couvre la CAN féminine, prévue en juillet 2025, et la CAN masculine, organisée de décembre 2025 à janvier 2026, toutes deux au Maroc. Présent en Afrique depuis plusieurs décennies, Danone poursuit ainsi son engagement à promouvoir la santé par l’alimentation et le sport.

Le groupe, accompagné de Centrale Danone, mettra en œuvre des actions concrètes au cœur des compétitions.

Une présence active dans les stades et fan zones

Plus de 10 000 bénévoles, 5 000 journalistes et l’ensemble des officiels bénéficieront de produits laitiers et d’expériences nutritionnelles dédiées.

Dans les stades et les fan zones officielles, les spectateurs pourront retrouver les marques phares du portefeuille africain de Danone.

FanMilk, Dan’Up, NutriDay ou encore Assiri, Moufid et Jamila, emblématiques du marché marocain, seront mises en avant à travers des activations ludiques et engageantes.

Un engagement durable auprès de la jeunesse

Au-delà des terrains, ce partenariat s’inscrit dans une démarche durable et éducative. Danone participera au programme scolaire panafricain de la CAF avec la création de kits pédagogiques pour les jeunes footballeurs. L’objectif est de sensibiliser à l’importance d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière dès l’enfance.

Une vision partagée et durable

Pour Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général de Danone, ce partenariat « reflète pleinement notre mission et les valeurs de proximité, de transmission et de célébration que nous partageons avec ces compétitions emblématiques ».

Centrale Danone, acteur historique du paysage agroalimentaire marocain, confirme ainsi sa volonté de conjuguer performance économique et engagement sociétal.