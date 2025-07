Ciments du Maroc finalise l’acquisition d’Asment de Témara et de Grabemaro   

Ciments du Maroc, filiale du groupe Heidelberg Materials, a finalisé l’acquisition de 62,62 % du capital d’Asment de Témara et de 99,99 % de celui de Grabemaro, renforçant ainsi sa position parmi les leaders des matériaux de construction au Maroc.

Cette opération, d’un montant de 262,4 millions de dollars, s’inscrit dans le cadre d’un accord signé en septembre 2024 avec Votorantim Cimentos et pourra faire l’objet d’un ajustement contractuel.

Grâce à cette acquisition stratégique, Ciments du Maroc intègre une cimenterie d’une capacité annuelle de 1,4 million de tonnes, huit centrales à béton offrant une capacité globale de 510 m³/h, ainsi que deux sites de production de granulats totalisant 1,6 million de tonnes par an. Elle obtient également une participation indirecte dans SMBRM, entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets industriels.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie environnementale du groupe, axée sur la réduction de l’empreinte carbone par l’utilisation accrue de combustibles alternatifs et le développement du recyclage.

Déjà implantée au Maroc avec trois cimenteries à Agadir, Safi et Marrakech, quatre centres de broyage, quatre carrières et 24 centrales à béton réparties sur le territoire, Ciments du Maroc poursuit ainsi son expansion. Heidelberg Materials, sa maison mère, est un acteur mondial présent dans plus de 50 pays et emploie près de 51 000 collaborateurs.