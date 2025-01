Coupe du Monde 2030 : le Maroc et le Portugal unissent leurs forces judiciaires

Abdelatif Ouahbi, ministre de la Justice, s’est entretenu, ce vendredi 24 janvier courant, à Lisbonne avec Rita Alarcao Júdice, son homologue portugaise, sur les moyens à mettre en œuvre afin de renforcer la coopération judiciaire internationale, notamment dans les domaines pénal et civil.



Outre mesure, cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération judiciaire entre les deux pays, d’explorer de nouvelles opportunités pour consolider leurs relations historiques et d’échanger autour de sujets d’intérêt commun, notamment dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030. Justement dans cette optique, les deux ministres ont signé une déclaration d’intention conjointe visant à renforcer la justice, dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de cette Coupe du Monde.

Concrètement, la signature de cette déclaration d’intention conjointe s’assigne pour objectifs stratégiques de faciliter l’accès à la justice pour toutes les parties impliquées dans l’organisation de l’événement, de numériser les procédures judiciaires afin de garantir un traitement rapide, sécurisé et efficace des affaires liées à cet événement et de renforcer les compétences des professionnels de la justice à travers des formations spécialisées en gestion des litiges transfrontaliers, en sécurité juridique et en protection des droits des parties concernées.