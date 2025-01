Innovation numérique : le CESE lance «Rou’ya»

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a lancé son premier avatar, baptisé «Rou’ya», destiné à présenter de manière dynamique et pédagogique les thématiques traitées par le Conseil.



Une initiative qui illustre la volonté du CESE de moderniser davantage ses canaux de communication pour les adapter aux attentes de la société marocaine, en rendant ses missions et ses recommandations plus accessibles. Avec une première vidéo animée par un avatar, le CESE réaffirme son engagement à adopter les meilleures pratiques en matière de communication institutionnelle et vise à élargir son audience, notamment auprès des jeunes générations connectées aux réseaux sociaux et aux nouveaux médias.

Le format visuel et interactif vise à renforcer l’intérêt du public et encourager une participation citoyenne plus active. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions menées par le CESE pour renforcer son interaction avec les citoyens, telles que la plateforme de participation citoyenne «ouchariko.ma», la diffusion de contenus multimédias et une présence renforcée sur les réseaux sociaux.