Le Groupe Scolaire Charles Péguy lance un programme de développement après son rachat par International Schools Partnership

Le Groupe Scolaire Charles Péguy, récemment acquis par le réseau international d’écoles privées International Schools Partnership (ISP), a annoncé un vaste plan de modernisation et de développement d’une valeur de 10 millions de dirhams.

Ce programme vise à transformer les installations et l’enseignement de l’école casablancaise, afin de se conformer aux normes internationales les plus élevées.

L’ISP, qui gère plus de 80 écoles dans 22 pays, apportera son expertise en matière de gestion et de développement d’environnements d’apprentissage optimisés. Les travaux, déjà entamés cet été, concernent les trois sites de l’établissement. Ils incluent notamment la rénovation des aires de jeux et des salles de sommeil pour la maternelle, l’ajout d’écrans interactifs haute définition et de nouveaux postes informatiques pour l’école primaire, ainsi que la modernisation des salles de classe et du système de vidéosurveillance pour le secondaire.

Najate Chraibi, chef d’établissement du Groupe Scolaire Charles Péguy, a souligné l’importance de cette adhésion à l’ISP pour l’école : « Grâce aux changements opérés, le groupe assurera une qualité d’apprentissage exceptionnelle au profit des élèves et des parents qui nous font confiance. »

En plus de la modernisation des infrastructures, ISP prévoit d’introduire des opportunités d’apprentissage internationales, un nouveau programme d’anglais, et un projet de parcours d’avenir destiné à faciliter l’accès des étudiants aux universités de premier plan.

Bharat Mansukhani, directeur général de division à l’ISP, a exprimé sa confiance en ce projet : « Cet investissement améliorera considérablement l’expérience d’apprentissage pour tous les élèves. Le Maroc est un nouveau pays pour ISP et nous avons de grands projets en partenariat avec l’équipe de direction de l’école pour confirmer la position du Groupe Scolaire Charles Péguy en tant qu’école de référence à Casablanca. »