Séisme d’Al Haouz : 55 000 permis de construction délivrés

Près d’un an après le terrible séisme d’Al Haouz, quelque 55 000 permis de construction ont été délivrés jusque-là par les autorités dans les zones sinistrées. D’après des chiffres officiels, 49.632 logements sont en chantier.

L’aide à la reconstruction a atteint la quatrième tranche pour les familles ayant atteint des stades avancés, ce qui a permis à 1000 familles de retrouver leurs maisons, a-t-on annoncé lors de la 11ème réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées.

Dans le détail, 57.805 familles ont touché le premier versement de 20.000 dirhams au titre de la subvention pour la reconstruction et la réhabilitation des logements, 20.763 familles ont touché le deuxième versement, 8.813 familles le troisième versement et 939 familles ont touché le quatrième et dernier versement au titre du soutien

Présidant les travaux de la réunion, le chef du gouvernement Abdelaziz Akhannouch a souhaité de voir les autres familles accélérer les opérations de construction afin de bénéficier des étapes consécutives d’accompagnement de l’État, notant que 63.862 familles ont pu bénéficier de l’aide mensuelle de 2500 dirhams durant onze sur douze mois.

Dans le secteur de l’éducation, 111 écoles sont désormais prêtes à accueillir les élèves au titre de la rentrée scolaire actuelle, en plus de 58 écoles qui seront prêtes en novembre prochain et 52 autres en février 2025.

Ces écoles accueilleront environ 19.000 élèves, dans la perspective de voir 1.287 écoles, qui connaissent actuellement des travaux de réhabilitation et des aménagements, accueillir des élèves au titre de l’année scolaire 2025/2026.

Par ailleurs, on précise que les travaux de réhabilitation de 54 kilomètres de pistes rurales ont été achevés et que de grands progrès ont été réalisés dans les travaux de réhabilitation de la route nationale n°7 reliant Al Haouz à Taroudant en passant par Talat N’Yaaqoub.

On fait, en outre, état de l’achèvement des travaux de réhabilitation de 42 centres de santé qui seront ouverts dans les prochaines semaines.

Quant à l’opération de déblaiement des débris et des décombres, elle a atteint un taux se situant entre 92 et 95 % selon les zones, ce qui constitue un résultat «très positif» compte tenu du caractère difficile de l’opération. Les efforts de suivi et d’accompagnement se poursuivront pour permettre aux habitants sinistrés de rentrer chez eux.

S’agissant du secteur agricole, le chef de gouvernement a mis l’accent sur le parachèvement de l’opération de distribution d’animaux d’élevage et de l’orge aux agriculteurs, notant que leurs besoins ont été satisfaits.

Au cours de cette réunion, le chef de gouvernement a assuré que la mise en œuvre des différents axes de ce programme, en application des hautes instructions royales, a enregistré des progrès positifs dans plusieurs secteurs et à plusieurs niveaux.

L’État a mis en place toutes les conditions pour faciliter la reconstruction et la réhabilitation des maisons endommagées, en offrant aux familles l’aide financière et les permis de reconstruction, avec une assistance technique gratuite, a-t-il affirmé.