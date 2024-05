Les détails du futur siège à 200 MDH et eco-friendly de l’ONDA

Dans le cadre de son plan stratégique Envol 2025, l’Office National des Aéroports (ONDA) a lancé un concours architectural pour la construction de son nouveau siège social.

L’objectif visé par l’ONDA est de regrouper les différentes entités actuellement dispersées sur quatre sites en un seul lieu, qui sera construit à Salé, non loin de l’Académie Mohammed VI de football. Avec un budget prévisionnel maximum de 200 millions de dirhams, ce projet vise à favoriser les synergies entre les équipes, améliorer la performance et la productivité de l’ONDA, tout en créant une image de marque forte et en obtenant une certification environnementale, comme le stipule le dossier du concours architectural dont Challenge.ma a obtenu copie.

Le projet, qui prend la forme d’un campus, comprendra la construction de bureaux répartis dans trois ou quatre bâtiments, ainsi que des infrastructures telles qu’un parking pour 500 voitures, une mosquée dédiée au personnel, un amphithéâtre et une crèche. Il répondra à plusieurs objectifs, notamment celui de réduire les silos organisationnels et de favoriser une organisation agile orientée vers la gestion par objectifs.

Le concours vise à sélectionner un Maître d’œuvre chargé de concevoir un bâtiment répondant à des exigences architecturales élevées. Les critères incluent la modularité des espaces, la lisibilité des locaux, le confort acoustique, thermique, ergonomique et visuel, ainsi que la sécurité. De plus, une attention particulière est portée à l’efficacité énergétique et au développement durable, conformément aux normes environnementales en vigueur au Maroc.

Le concepteur devra adopter une approche bioclimatique pour réduire les besoins énergétiques du bâtiment, tout en favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables telles que les panneaux photovoltaïques. La récupération des eaux pluviales et la qualité de l’air intérieur seront également des éléments clés du projet. De plus, le choix des matériaux privilégiera les produits locaux, en accord avec la politique de préférence nationale et dans le souci de réduire l’empreinte carbone du projet.

Ce futur siège de l’ONDA devra symboliser la modernité et l’engagement environnemental de l’entreprise publique, reflétant les valeurs de l’organisation tout en répondant aux besoins de ses employés et en contribuant au développement durable du Maroc.