SIYAHAPASSION: le hashtag qui trend pour dynamiser le tourisme au Maroc [Vidéos]

En moins de deux semaines depuis son lancement, la première édition de la compétition #SIYAHAPASSION suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

La compétition atteint plus d’un million de comptes, avec près de cinquante vidéos participantes. Son objectif principal est de valoriser les carrières dans le secteur du tourisme, en permettant à la jeunesse et aux professionnels de partager leur passion à travers des récits vidéo inspirants.

Les participants sont invités à utiliser les plateformes TikTok ou Instagram pour partager leurs histoires, en utilisant le hashtag #SIYAHAPASSION et en mentionnant @YALLAHMOROCCO_. Ces vidéos, d’une durée de 30 secondes à trois minutes, peuvent être en arabe dialectal, français ou anglais, et doivent refléter la diversité des métiers et des carrières dans le tourisme.

Le concours, qui se déroule du 5 avril au 5 mai 2024 à travers tout le Maroc, offre aux gagnants des prix en espèces allant jusqu’à 10 000 dhs, ainsi que des séjours pour deux dans des hôtels partenaires. Un jury composé de personnalités éminentes du tourisme, de responsables d’institutions de formation et de spécialistes des médias sociaux évaluera les contributions selon des critères de créativité, de clarté du message et de qualité de la production.

Initiée par la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) en partenariat avec le Cercle des Experts, Dirigeants et Formateurs des Écoles de Tourisme, et soutenue par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que l’Office National Marocain du Tourisme, cette compétition numérique se veut ainsi un catalyseur pour dynamiser le secteur touristique au Maroc, en mettant en lumière son attrait et en suscitant un dialogue enrichissant autour des carrières dans les domaines du voyage et de l’hospitalité.