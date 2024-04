Abla Ababou: Art’lover

« Tout ce que je fais, je le fais avec passion ». La messe est dite ! Née au sein d’une famille libérale et ouverte, Abla Ababou cultive, dès sa tendre enfance, une fibre culturelle et artistique.

Une fois le baccalauréat en poche, elle s’envole pour Paris pour poursuivre des études de communication et de journalisme à l’Institut Français de Presse de l’université Paris Panthéon-Assas. Diplômée, elle retourne au bercail et entame une carrière de journaliste à Casablanca. On se souvient, et comment, de ces portraits de jeunes artistes méconnus publiés dans Le Journal. Quelques années plus tard, on la retrouve sur la deuxième chaîne 2M comme reporter JT et chroniqueuse, toujours avec cette passion dévorante pour la culture et les arts.

Lire aussi | Halima Makhrout: La logique de la preuve

« Le journalisme m’a ouvert toutes les portes », nous confie-t-elle. Il mène à tout, notamment à la littérature. N’a-t-elle pas pondu son premier roman, Coup de lune, publié en France aux Éditions du Rocher en 2008 ? Encouragée par le designer Jalil Bennani, ils ouvrent ensemble AB, une galerie d’art contemporain en 2010. En 2017, elle ouvre Abla Ababou Galerie avec Mahi Binebine, son exposition et la signature de son « Fou du roi ».

Un vernissage qui restera dans les mémoires. Le nouvel espace, ayant pignon sur rue, avec son « architecture épurée construite selon des normes internationales, une lumière muséale et plus de cinq mètres de hauteur de plafond, près de 200 m2 se prêtent à toutes les manifestations culturelles. Un autre espace dans l’espace, avec un esprit concept store, sera uniquement dédié à l’objet d’art décliné sous toutes ses formes ».

Lire aussi | Iatimad El Rhayami: Cœur, tête et âme mobilité

« S’il n’y avait pas la passion, je ne me lancerais pas dans cette aventure ». Et Dieu sait qu’elle a amplement raison quand on connaît la situation du business de l’art au Maroc. Un marché aléatoire qui souffre d’un manque de visibilité et de loi avec les spéculations, des marchands hors-la-loi, les faux, l’informel… « Je me bats tous les jours pour promouvoir les artistes que j’aime et faire vivre l’espace ».