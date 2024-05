Hind El Youssi Tazi: Pas de forme sans fond

Lauréate de l’ISCAE en 1999 et titulaire d’un MBA de l’École nationale des Ponts et Chaussées de Paris-École Hassania des Travaux Publics (EHTP) en 2011, Hind El Youssi Tazi a cumulé plusieurs expériences professionnelles au sein d’entreprises nationales, mais aussi dans des multinationales au Maroc.

Elle a, à ce titre, passé plus de 14 ans au sein de la Centrale Laitière, la filiale marocaine de la multinationale Danone, et y a gravi les échelons, en plus de se forger une solide expérience professionnelle à plusieurs postes de responsabilités. Elle était jusqu’en 2014, Directrice du développement commercial de la Centrale Laitière.

Après avoir officié chez Avon puis chez Riaya Industries entre 2014 et 2018, respectivement en tant que Chef des ventes et Directeur des ventes, Mme El Youssi Tazi a intégré Sopriam (importateur des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles au Maroc) en tant que Directrice de la marque Citroën. Elle s’est vue promue Directrice de la marque Peugeot en 2023.

À la question de savoir qu’est-ce que l’entreprise idéale, Hind El Youssi Tazi a un avis bien précis. «L’entreprise idéale peut varier en fonction des perspectives, des valeurs et des besoins, mais je peux avancer que certaines caractéristiques sont généralement considérées comme souhaitables pour créer un environnement de travail idéal notamment, une culture d’entreprise positive qui favorise la collaboration, le respect et le bien-être des employés». Et Mme El Youssi Tazi de poursuivre : «Il faut également un leadership fort et inspirant, instigateur d’un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle et qui offre des opportunités égales de développement professionnel basées sur la reconnaissance des compétences indépendamment du genre. Ajoutez-y une entreprise citoyenne qui intègre des pratiques socialement responsables et respectueuses de l’environnement et qui participe au développement économique et social de notre pays».