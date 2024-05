La marque Henry’s fait son entrée dans le prestigieux Kotler

La marque de biscuits marocaine Henry’s fait son entrée en tant que success story dans le livre emblématique « Les Essentiels du Marketing Moderne » par Kotler & Partners.

En faisant son entrée dans le prestigieux Kotler, Henry’s gagne une considérable reconnaissance en étant sélectionnée comme un exemple de réussite dans le domaine du marketing. Cette reconnaissance offre à Henry’s une visibilité tant au niveau national qu’international, renforçant ainsi sa réputation en tant qu’acteur important dans le secteur de l’alimentation au Maroc.

Lire aussi | La Marocaine Ilham Kadri, CEO la mieux payée de Belgique avec 17,3 millions € en 2023

Cette inclusion dans le livre de Kotler ouvre également de nouvelles opportunités commerciales pour Henry’s. Être identifié comme une success story dans un ouvrage de référence tel que celui de Kotler peut inciter de nouveaux clients à faire confiance à la marque et à ses produits.

Depuis 1929

Fondée en 1929 par M. Henri dans un petit atelier d’un quartier populaire de Casablanca, la marque Henry’s a débuté son parcours en proposant ses biscuits, vendus initialement dans une boîte en fer blanc consignée appelée « demi-tine », mesurant 1,5 kg. Depuis lors, la marque a connu une évolution significative.

Lire aussi | La marque automobile chinoise Lynk & Co s’installe au Maroc

Dès les années 1940, l’usine Henry’s s’est modernisée en équipant de nouvelles machines, industrialisant les rotatives et mettant en œuvre des techniques de moulage. Ces avancées ont permis l’introduction de techniques d’impression et d’emballage mécanisé. Aujourd’hui, Henry’s, véritable pilier de l’industrie alimentaire marocaine, offre une gamme variée comprenant environ dix références de biscuits, parmi lesquelles des biscuits secs et enrobés, des madeleines et des cigares fourrés.