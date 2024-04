Inetum s’engage à créer 1.500 emplois au Maroc d’ici 2027

Un accord conclu entre le groupe Inetum et le gouvernement marocain prévoit la création de 1 500 emplois d’ici 2027, représentant un investissement prévisionnel de plus de 50 millions de dirhams.

La signature de ce protocole d’entente a eu lieu en présence de Jacques Pommeraud, Président-directeur général du groupe Inetum, Mohcine Jazouli, Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, et Ghita Mezzour, Ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Cet accord stratégique a pour objectif de renforcer la collaboration entre Inetum et le Maroc afin de soutenir la transition numérique du pays. Il comprend des investissements dans des technologies avancées, le développement de services innovants et la création d’emplois qualifiés à forte valeur ajoutée.

Inetum, présent au Maroc depuis 2003, joue un rôle majeur dans la transformation numérique des entreprises en offrant une gamme complète de services, de la conception à la maintenance. Avec l’inauguration d’un FabLab à Casablanca en 2021, Inetum permet à ses clients de découvrir les dernières avancées technologiques, telles que l’intelligence artificielle générative.

Les investissements prévus visent à développer le nearshore, à intégrer l’intelligence artificielle chez les clients et à répondre à la croissance locale des besoins en IT, en alignement avec le développement économique du pays.

Actuellement, Inetum compte 800 employés au Maroc et prévoit un plan de recrutement massif et inclusif, avec la création de 1 500 emplois d’ici 2027 pour les ingénieurs et les lauréats des grandes écoles de management, notamment dans la région de Casablanca.

Jacques Pommeraud, Président-directeur général du Groupe Inetum, a souligné : « Le Maroc, situé à proximité de l’Europe, est un pilier de notre stratégie globale. Notre objectif est d’investir dans le potentiel humain et technologique marocain. »

Pour Mohcine Jazouli, Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, cet investissement est crucial pour le développement économique et technologique du Maroc et la création d’emplois qualifiés.

Ghita Mezzour, Ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a salué ce partenariat, soulignant son importance pour la création d’emplois à haute valeur ajoutée pour les jeunes marocains et l’attractivité croissante du pays pour les investisseurs du numérique.