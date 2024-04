Que prévoit le partenariat franco-marocain sur l’hydrogène vert ?

Un partenariat franco-marocain a été annoncé pour soutenir des projets de recherche appliquée dans le domaine de l’hydrogène décarboné. En voici les principaux points.

Cette initiative a été dévoilée lors de la visite au Maroc du ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, les 25 et 26 avril derniers.

On apprend ainsi que l’Institut de Recherche en Energie Solaires et Energies Nouvelles (IRESEN) a renforcé sa collaboration avec la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay (SATT Paris-Saclay), avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Trésor français à hauteur de 800 000 euros. Ce partenariat vise à encourager la recherche appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies vertes, notamment l’hydrogène décarboné.

Un appel à projets innovants dédiés à la filière de l’hydrogène décarboné sera lancé au 2ème semestre 2024, avec pour objectif de sélectionner, accompagner et développer durant 3 ans, 2 à 3 initiatives innovantes d’excellence portées par des équipes franco-marocaines. Ces projets contribueront à la transition vers une économie décarbonée en favorisant le développement de technologies vertes.

Les partenaires impliqués dans cette initiative, à savoir l’IRESEN et la SATT Paris-Saclay, entendent ainsi promouvoir l’industrialisation et la mise sur le marché des innovations technologiques issues de ces projets. L’expérience de la SATT Paris-Saclay en matière de valorisation des résultats de recherche appliquée et de transfert de technologies vers le marché sera mise à profit pour soutenir les équipes franco-marocaines participantes.

Ce partenariat a été salué par Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, comme un renforcement des liens bilatéraux dans le domaine de la transition énergétique. Pour Quiterie Pincent, Directrice de l’AFD au Maroc, ce projet constitue une étape importante dans la transition vers une économie à faible émission de carbone.

La SATT Paris-Saclay jouera un rôle clé dans l’accompagnement des équipes de l’IRESEN, en analysant le potentiel de valorisation des projets de recherche et en facilitant le transfert de technologies vers le marché. Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay, a souligné l’importance de cette collaboration pour favoriser l’émergence de technologies vertes.