Ghizlaine Khaneboubi : Humainement vôtre

Docteur en pharmacie de l’université de Monastir, avec une spécialisation en biologie, Ghizlaine Khaneboubi a rejoint Sothema en 1991 en tant que Responsable des affaires réglementaires.

Entre 1992 et 1994, elle a occupé le poste de Responsable du laboratoire de contrôle, où elle était chargée du suivi et de la coordination du système de contrôle qualité, de la gestion des risques et du management des équipes qualité. En 1998, elle a été promue au poste de Directeur de la qualité, se concentrant notamment sur la mise en place de la stratégie qualité de Sothema pendant une période marquée par une série d’investissements industriels. Cette stratégie a permis à Sothema d’obtenir l’accréditation de plusieurs autorités de santé européennes et internationales. Après une carrière de près de 30 ans, elle a été promue en 2020 au poste de Directeur exécutif du pôle industriel et développement, devenant ainsi membre du Comité exécutif de Sothema (COMEX).

Selon Ghizlaine Khaneboubi, « comparé à d’autres pays du même calibre, le Maroc avance à un rythme plus que satisfaisant, grâce à la vision de notre Souverain et le dynamisme de nos élites ». Vu son background scientifique et professionnel, elle regarde avec satisfaction l’évolution du Maroc dans le domaine scientifique, malgré ses moyens limités consacrés à la recherche. De nombreux pionniers marocains ont pu mettre au point des solutions qui font la fierté de tous les patriotes. « Je pense notamment à Moncef Slaoui, à Rachid Yazami, à Adnane Remmal et aussi à feu Omar Tazi, le Président fondateur de Sothema. Ce dernier fut mon patron et un mentor de qui j’ai énormément appris. Cet amoureux de la science parvenait toujours à emporter les Sothémiens avec lui dans ses projets inédits », souligne-t-elle.

C’est ce qui fait que Sothema est aujourd’hui le premier laboratoire ayant mis sur le marché un médicament issu d’une recherche 100% marocaine. C’est ce qui fait aussi que la société reste pionnière dans les thérapeutiques les plus innovantes telles que les vaccins, les médicaments biologiques et les thérapies hormonales. « Je suis fière de contribuer à la fabrication locale de ces médicaments de pointe », précise-t-elle.