OLA Energy s’associe à ExxonMobil pour la production locale de lubrifiants

OLA Energy Maroc annonce un nouvel accord avec ExxonMobil Petroleum & Chemical BV. Les lubrifiants de la marque Mobil seront désormais mélangés localement, au Maroc.

Située dans la zone industrielle des Roches Noires à Casablanca, l’installation d’OLA Energy est sur le point de devenir le centre de mélange des lubrifiants Mobil au Maroc, positionnant le Maroc comme un hub de production pour l’Afrique du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Profitant de la position stratégique du Royaume en tant que porte d’entrée vers les marchés africains, OLA Energy Maroc est bien placée pour tirer parti du potentiel industriel du pays.

Le PDG d’OLA Energy, Fayed Altwair, souligne l’importance de cet accord : « Cette opportunité de mélanger des lubrifiants Mobil est un témoignage de la confiance envers OLA Energy. Notre engagement est de stimuler l’innovation, l’excellence et la croissance durable dans l’industrie des lubrifiants. »

La décision de mélanger localement des lubrifiants Mobil s’inscrit dans l’extension d’un accord existant avec OLA Energy Maroc et témoigne des capacités de l’entreprise ainsi que des avantages stratégiques de la situation géographique du pays.

Cette collaboration entre OLA Energy Maroc et ExxonMobil Petroleum & Chemical BV ouvre la voie à de nouveaux segments et marchés, débloquant des opportunités inexploitées et renforçant leur présence à travers l’Afrique. Avec le savoir-faire local d’OLA Energy Maroc et l’expertise d’ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, ce partenariat offre de nouvelles perspectives.

« Nous sommes enthousiastes quant aux opportunités qui se profilent à l’horizon. En collaboration avec ExxonMobil, nous sommes prêts à stimuler la croissance, à offrir de la valeur à nos clients et à avoir un impact durable sur l’industrie des lubrifiants en Afrique et au-delà », ajoute Fayed Altwair.