Comaner Distribution met la main sur le distributeur de lubrifiants DISOIL

Le français HAFA (ex Holdys Groupe) quitte le Maroc, cinq ans à peine après y avoir créé une filiale spécialisée dans la distribution d’huiles et de lubrifiants à usage industriel.

Le groupe familial indépendant basé en Normandie, qui opère dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de lubrification pour différents secteurs d’activités, vient en effet de céder 100% du capital de sa filiale DISOIL basée à Casablanca au groupe marocain Comaner Distribution. Ce dernier, connu pour être un des acteurs majeurs dans l’importation et la distribution des ingrédients et additifs alimentaires destinés à l’industrie agro-alimentaire, se diversifie ainsi dans une autre activité, toujours en rapport avec la distribution spécialisée en BtB et ce, dans le dessein de réaliser des synergies opérationnelles, notamment commerciales (cross-distribution surtout pour les acteurs de la production alimentaire) et logistiques et au niveau des fonctions de support (administration, finance, IT, etc).