Atacadão s'implante à Ouarzazate avec 200 emplois à la clé

Atacadão, l’un des acteurs majeurs de la grande distribution au Maroc, poursuit son expansion dans les provinces du Sud, avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Ouarzazate, une étape supplémentaire dans le développement de son réseau national et dans le renforcement de sa stratégie de proximité dans les régions.

Implanté sur une superficie totale de 34 140 m², le nouveau site comprend une surface de vente de 4.413,37 m², une réserve de 1.000 m², ainsi qu’un parking de 232 places.

Ce projet a mobilisé un investissement de 76 millions de dirhams et a permis la création de 100 emplois directs et 100 emplois indirects, contribuant ainsi au dynamisme économique de la région.

Lire aussi | Fin d’année: un test de résilience pour le retail et le CHR marocains

Cette nouvelle implantation intervient quelques semaines après l’ouverture des premiers magasins Atacadão à Laâyoune et Guelmim, renforçant l’ancrage de l’enseigne dans le Sud du Maroc et son engagement à accompagner la croissance et la vitalité économique des régions.

Le modèle Cash & Carry : une offre large et accessible pour tous

Atacadão fonde son succès sur un modèle Cash & Carry qui répond aux besoins des professionnels (épiciers, cafés, restaurants, hôtels…) comme des particuliers.

Ce modèle permet un libre-service sur de grandes surfaces, l’achat à l’unité ou en gros, des prix dégressifs selon les quantités, ainsi qu’une offre vaste et compétitive sur plusieurs milliers de références.

Lire aussi | TPE: NAPS s’associe à des sociétés de change de devises

Grâce à des prix harmonisés à l’échelle nationale et sans répercussion des surcoûts logistiques, Atacadão contribue à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens et à accompagner les acteurs économiques locaux dans leur développement quotidien.

Atacadão est aujourd’hui présente dans 22 villes avec 23 magasins. L’enseigne propose un assortiment de plus de 7.000 références sur une surface totale de vente dépassant 70.000 m². Elle est également un partenaire essentiel pour plus de 45.000 épiciers à travers le pays.

