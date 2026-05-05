Retail Holding et Label’Vie fusionnent et créent un groupe coté en Bourse

Retail Holding S.A. et Label’Vie S.A. annoncent un projet de fusion stratégique qui donnera naissance à un nouveau groupe coté à la Bourse de Casablanca, spécialisé dans la distribution multi-enseignes.

Les conseils d’administration des deux entités, qui se sont réunis le 4 mai 2026, ont arrêté les termes du projet de fusion par voie d’absorption de Label’Vie S.A. par Retail Holding S.A (Carrefour, Carrefour Market, Atacadao), précise un communiqué conjoint.

La fusion vise notamment à regrouper, au sein d’un même groupe coté à la Bourse de Casablanca, l’ensemble des activités aujourd’hui portées par Label Vie S.A. et Retail Holding S.A. afin de concrétiser une convergence stratégique entre deux partenaires de long terme et un parfait alignement des intérêts des actionnaires des deux entités.

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La fusion sera de nature principalement à renforcer la coordination stratégique et opérationnelle entre les différentes enseignes de Label Vie S.A. et Retail Holding S.A, mutualiser certaines expertises-clés et dégager d’importants leviers de synergies et de croissance.

Dans ce contexte, précise la même source, la valeur des fonds propres de Label Vie S.A. a été fixée à 12,46 milliards de dirhams. Sur cette base, Label’Vie S.A. et Retail Holding S.A. ont fixé une parité d’échange de 8 actions Retail Holding S.A pour 11 actions Label Vie S.A. La fusion se concrétisera à travers l’apport du patrimoine de Label Vie S.A. au profit de Retail Holding S.A.

Les actionnaires de Label’Vie S.A. deviendront actionnaires de Retail Holding S.A. dans les conditions déterminées par le traité de fusion, le tout suivi de la cotation directe des actions de Retail Holding S.A. de manière concomitante avec la réalisation de la fusion.

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Le chiffre d’affaires post-fusion du groupe devrait atteindre 47 milliards de dirhams en 2030, soit plus qu’un doublement du chiffre d’affaires enregistré en 2025 (21,7 milliards de dirhams), représentant un taux de croissance annuel moyen de 16,7% sur la période 2025-2030.

L’EBE devrait s’établir à 3,8 milliards de dirhams en 2030 (contre 1,7 milliards de dirhams en 2025), soit un taux de croissance annuel moyen de 17,5% entre 2025 et 2030. La marge d’EBE devrait s’établir à 8,5% en 2030 (contre 5,5% en 2025).

Enfin, le résultat net devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 28,9% sur la période 2025 2030, pour atteindre 1,43 milliards de dirhams en 2030 (vs. 403 millions de dirhams en 2025).