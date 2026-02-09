LabelVie signe une année record et muscle son modèle

Porté par une année d’expansion record et une dynamique commerciale soutenue, le groupe LabelVie a présenté, mercredi 4 février à Casablanca, des résultats 2025 confirmant son changement d’échelle. Devant une salle comble d’analystes et de journalistes, le leader marocain de la grande distribution a dévoilé un chiffre d’affaires en hausse de 12,9 %, 141 nouveaux magasins ouverts en douze mois et une rentabilité préservée, tout en affirmant avoir déjà sécurisé près de 80 % de son objectif stratégique 2028. Une performance qui installe durablement le groupe sur une trajectoire de croissance accélérée et renforce sa position dominante sur le marché national. Détails.

Le Casablanca Hôtel était bondé ce matin du 4 février: analystes financiers, journalistes économiques et observateurs du secteur se pressaient dans la grande salle pour assister à la présentation annuelle des résultats du groupe LabelVie. Le management du premier groupe de grande distribution marocain a livré un exposé détaillé et chiffré de ses performances 2025, tout en dessinant les contours d’un avenir qu’il juge désormais largement maîtrisé.

L’exercice 2025 apparaît comme un tournant. Dans un environnement marqué par la pression sur le pouvoir d’achat, la concurrence accrue entre enseignes et la montée en puissance des formats discount, LabelVie a choisi d’accélérer. Le groupe affiche un chiffre d’affaires consolidé de 18,53 milliards de dirhams, en hausse de 12,9 % par rapport à 2024, soit plus de deux milliards de dirhams supplémentaires générés en un an.

Naoual Ben Amar, directrice générale du groupe, souligne à cet effet «qu’au cours de l’exercice 2025, le Groupe a réalisé une augmentation de son chiffre d’affaires de 2,1 Mds, passant de 16,4 Mds à 18,5 Mds. Cette performance est le fruit de l’ensemble des actions menées par le Groupe aussi bien sur le plan opérationnel, commercial que de la transformation digitale ».

Les ventes de la grande distribution, cœur de métier historique, progressent encore plus vite, de 13,7 %, pour atteindre 15,87 milliards de dirhams, tandis que la croissance à périmètre comparable ressort à 3,5 %, signe que les magasins existants gagnent eux aussi en efficacité et en fréquentation.

Mais ce sont surtout les ouvertures qui frappent les esprits. En douze mois, LabelVie a inauguré 141 nouveaux points de vente, un rythme rarement observé sur le marché national. À fin 2025, le réseau compte 411 magasins répartis dans 37 villes, totalisant 362 909 m² de surface commerciale. Hypermarchés Carrefour, supermarchés Market, proximité Express, cash & carry Atacadão et surtout Supeco, le format discount qui multiplie les implantations : tous les concepts ont contribué à cette poussée.

Sur scène, le président du Conseil d’administration, Rachid Hadni, replace cette expansion dans la stratégie de long terme du groupe. «En 2025, le Groupe LabelVie a franchi un nouveau cap dans la réalisation de sa vision stratégique 2028. 141 nouvelles ouvertures ont vu le jour au cours de l’exercice, avec un investissement de 1 206 MDH ».

Le chiffre est révélateur : plus d’un milliard de dirhams injectés dans le développement en une seule année. Une offensive assumée pour densifier la présence territoriale et capter une demande de plus en plus locale et orientée vers le prix.

Pour autant, la croissance ne se fait pas au détriment de la rentabilité. C’est l’autre message clé de la matinée. L’EBITDA atteint 1,557 milliard de dirhams, en progression de 10,3 %, représentant environ 9,5 % des ventes. Le résultat net dépasse 593 millions de dirhams, en hausse d’environ 6 % sur un an. Des niveaux qui traduisent, selon le management, une meilleure discipline opérationnelle, une optimisation des coûts logistiques et une gestion plus fine des marges.

Amine Bennis, DGA du groupe, explique à cet effet : «Ce qui est important, ce n’est pas seulement la croissance, mais la qualité de cette croissance. Nous avons enregistré une hausse de 22 % de la fréquentation, avec 93 millions de passages en caisse, tout en maîtrisant nos marges et nos charges. Cela nous permet de terminer l’année avec un EBITDA de 1,557 milliard de dirhams et un taux proche de 9,5 %, preuve que nous savons investir tout en préservant notre rentabilité ».

Sur le plan financier, le groupe sécurise également ses arrières. Les investissements élevés s’accompagnent d’une gestion active du financement. L’endettement net s’établit à 4,606 milliards de dirhams, et une émission obligataire de 1,5 milliard de dirhams a été réalisée afin d’allonger la maturité de la dette et de soutenir le plan de développement. Une stratégie prudente pour préserver la flexibilité tout en continuant à investir massivement.

Au-delà des chiffres, c’est un cap qui se dessine. LabelVie ne parle plus seulement d’expansion, mais de transformation structurelle. L’ambition affichée pour 2028 est claire : atteindre 28 milliards de dirhams de chiffre d’affaires tout en maintenant des niveaux de marge solides. Autrement dit, croître vite, mais sans sacrifier la rentabilité.

À la sortie de la conférence, le sentiment partagé par nombre d’analystes est celui d’un acteur qui a franchi un seuil critique. Plus dense, plus intégré, plus structuré financièrement, LabelVie semble désormais armé pour absorber des cycles d’investissement élevés tout en consolidant sa position de leader. Dans un secteur où la bataille se joue à la fois sur les prix, la proximité et l’efficacité opérationnelle, le groupe entend bien rester en tête.