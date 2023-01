Air Côte d’Ivoire ouvre une succursale au Maroc

Lire aussi | Tanger Med maintient son leadership méditerranéen et africain en 2022

Air Côte d’Ivoire, qui compte opérer quatre rotations par semaine entre la capitale économique marocaine et Abidjan en Airbus A320 ou A320 neo dont la capacité est de près de 150 passagers, considère désormais le marché marocain comme étant assez stratégique. Il faut dire que la population ivoirienne résidante au Maroc ne cesse de grandir depuis quelques années, au même titre que les MRE (Marocains Résidents à l’Etranger) de la Côte d’Ivoire et sans compter le rôle de hub régional que joue la capitale ivoirienne dans le transport aérien entre plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest et le Maroc. On parle au total d’au moins 50.000 résidents de part et d’autre des deux pays frères.

Rappelons qu’Air Côte d’Ivoire dont la taille de la flotte ne dépasse pas une douzaine d’appareils actuellement, sera confrontée dans cette nouvelle ligne à la concurrence de Royal Air Maroc qui propose déjà 12 rotations hebdomadaires entre Casablanca et Abidjan. Un match aérien à suivre.