Aboukhlal, avec son new look, signe un excellent retour en Ligue 1 [Vidéo]

Le Lion de l’Atlas est parvenu à tout mettre derrière lui et s’est concentré sur la voie vers les filets adverses, plus offensif qu’il ne l’était avant le Mondial apportant ainsi la preuve que son beau but contre la Belgique n’est pas un fait du hasard.

Boule à zéro, Zakaria Aboukhalal évolue sans état d’âme ni complexe et avec un bon capital confiance. Ailier droit du FC Toulouse, 3ème au classement de la Ligue 1, avec 23 points, à deux longueurs des Reims et Nice, le jeune marocain enchaine les bonnes performances. Hier, au stade brestois, il a sauvé son équipe de la défaite lui permettant d’égaliser grâce à une belle réalisation. C’est son deuxième but en deux matches successifs, portant son compteur à 5 en championnat français, sur les 18 matches disputés.