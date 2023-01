Décarbonation. Le Groupe OCP améliore ses notations

La stratégie ambitieuse de décarbonation du Groupe OCP vient d’être reconnue et récompensée par Sustainalytics. C’est le résultat de l’examen rigoureux des processus et l’appréciation des avancées de la feuille de route de décarbonation du Groupe OCP qui a publié pour la 1ère fois, le scope 3 de son Bilan Carbone, le périmètre le plus large de calcul de l’empreinte carbone incluant toutes les émissions indirectes de son cycle de production, en plus du scope 1 lié à l’activité directe et du scope 2 relatif à la consommation d’électricité, déjà dévoilés auparavant.

Ainsi, l’indicateur afférent à la divulgation des émissions CO2 est passé de 75/100 à 100/100. La note attribuée au programme de réduction de l’empreinte carbone, elle, a doublé, passant de 50/100 à 100/100, ainsi que la gestion des risques liés au gaz à effet de serre. De plus, Sustainalytics reconnaît au Groupe OCP la bonne gestion des risques liés à la gestion de l’eau avec un score de 100/100, relevant ainsi les décisions prises par le groupe en 2021 en vue d’accélérer son programme Eau, pour faire face au contexte de stress hydrique que vit le Maroc, où le groupe est basé.

Le volet social n’est pas en reste. Là aussi le Groupe OCP s’est distingué et a obtenu 100/100, sur son programme diversité, ses initiatives communautaires, sa gestion HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) et le développement de son capital humain. De même, par ses notes attribuées, CDP confirme le positionnement du Groupe OCP parmi les organismes faisant preuve de leadership environnemental. En effet, CDP attribue au Groupe OCP un score de A-, dès sa 2ème année d’adhésion. Avec cette note, OCP se distingue parmi les producteurs d’engrais les plus engagés, en matière de leadership climatique et de décarbonation.

Le Groupe OCP fait ainsi partie des 24% d’entreprises du secteur de la chimie à avoir atteint le « Leadership Level », dont la moyenne se situe autour de B-. CDP reconnait également la robustesse des objectifs d’OCP, obtenant un score de A- pour une moyenne C de l’industrie, la solidité de son programme de transition énergétique est évalué à A pour une moyenne C du secteur, et la pertinence de son analyse des scénarii climatiques, son plan financier et sa stratégie business, a été noté A pour une moyenne B de l’industrie.

Cette continuité dans la performance, reconnue en 2022, capitalise les scores déjà attribués auparavant par d’autres acteurs et parties prenantes, notamment Vigeo Eiris qui a classé le Groupe OCP, au 25ème rang mondial sur 4 592 entreprises, tous secteurs confondus, pour sa performance ESG. Et avec son Programme d’Investissement Vert 2023-2027, le Groupe OCP s’engage à atteindre la neutralité carbone en 2040, tout en renouvelant son ambition d’autosuffisance en eau et d’utilisation de l’énergie électrique provenant à 100% des sources renouvelables, dès 2027.