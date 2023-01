La société Starlink d’Elon Musk veut lancer ses services au Maroc en 2023

Starlink est désormais disponible sur tous les continents. Dans le monde, le nombre de kits de connexion pour accéder à Starlink avait franchi la barre du million en septembre dernier. Lancé fin 2020, le service de la société d’Elon Musk permet d’accéder à internet notamment dans les zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles terrestres, monnayant l’achat d’une antenne et d’un modem et un abonnement dont les tarifs varient selon les pays.

Il faut dire que SpaceX, sa société mère, n’a cessé d’étendre le service Starlink. Au total, elle a déployé plus de 3 000 satellites Starlink depuis 2019 et effectue environ un lancement par semaine avec ses propres fusées Falcon 9 pour accélérer le déploiement de sa constellation. Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle prévoit de lancer jusqu’à 42 000 satellites afin d’offrir une connexion haut débit depuis l’espace, car l’envoi régulier de nouveaux satellites est primordial pour conserver une qualité de service suffisante.

Ainsi, dans le cadre de l’ambition de sa société mère SpaceX d’apporter le haut débit partout sur la planète, y compris les zones les plus reculées et enclavées, donc difficiles d’accès pour les opérateurs mobiles, Starlink entend poursuivre plus que jamais sa stratégie d’expansion africaine. C’est en 2021 que l’entreprise a commencé à prospecter sur le marché africain de l’Internet par satellite, en entamant des négociations avec les autorités de certains pays africains afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour y fournir ses services. Actuellement, la société a déjà obtenu des licences au Mozambique, au Nigeria et au Malawi, respectivement en février, mai et octobre 2022.

Pour 2023, la société d’Elon Musk voit beaucoup plus grand : elle annonce le lancement de ses services dans 23 pays africains, dont le Maroc. Pour cela, elle a élaboré un calendrier de lancement en fonction du temps qu’il lui faut pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires dans les pays concernés. Le Royaume et la Mauritanie sont pour l’instant les seuls pays dans le viseur de Starlink. Dès à présent, l’entreprise du milliardaire Elon Musk invite les consommateurs marocains à commander pour réserver leur Starlink. « Starlink cible la couverture de votre région en 2023. La disponibilité est soumise à l’approbation réglementaire. Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée, selon le principe du « premier arrivé, premier servi », affiche l’opérateur à propos du Royaume pour lequel un acompte de 99 dollars est exigé en guise de réservation.

En septembre 2021, le service Starlink servait des clients dans une douzaine de pays, et le nombre est passé à 25 pays en février 2022. Aujourd’hui, le réseau est disponible dans une quarantaine d’Etats. En plus des Etats-Unis et une partie de l’Australie, la liste des pays où Starlink est actuellement disponible comprend également le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, de l’Espagne, l’Italie et, en dehors de l’Europe, certaines parties du Chili et du Brésil. Presque toute l’Amérique du Sud, l’Afrique et certaines parties de l’Asie devraient bientôt bénéficier des services de Starlink.

Reste à savoir si ce service qui nécessite de débourser 499 dollars pour l’équipement (une parabole, un trépied, un câble d’alimentation et un routeur), puis 99 dollars chaque mois pour la connexion, n’est pas très éloigné du pouvoir d’achat des Marocains. D’autant que Musk promeut ce service de SpaceX comme une solution à même de connecter les zones non couvertes par la fibre optique ou les fréquences 3G et 4G.