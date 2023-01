Transport maritime. La Méridionale va-t-elle quitter le Maroc ?

Maintien, arrêt ou repositionnement de la ligne mixte fret roulier et passagers entre Marseille et Tanger qui avait été lancée en décembre 2020 ? Le groupe Stef, actionnaire à 100 % de la Méridionale, qui s’était jusqu’à fin 2022 pour trancher, a pris sa décision. Le leader européen de la logistique réfrigérée, va tirer un trait sur le Maroc. Pourtant, lors du lancement de la ligne Marseille-Tanger, fin décembre 2020, La Méridionale nourrissait de grandes ambitions : elle devait proposer au moins trois rotations par semaine à l’aide de deux navires.

Après quelques mois de réflexion, Stef, le leader européen de la logistique réfrigérée, et La Méridionale, sa filiale maritime, ont fini de statuer sur l’avenir de leur ligne Marseille-Tanger. Lancée en décembre 2020, cette liaison mixte fret roulier et passagers s’est avérée un foyer de pertes pour la compagnie maritime marseillaise, qui serait sur le point de plier bagage.

Lire aussi | Mohcine Jazouli : « La Nouvelle Charte de l’Investissement prévoit un soutien à l’investissement territorialisé »

En 2021, ce service n’a été possible que pendant cinq mois en raison de la pandémie qui a fermé la liaison au trafic passagers. Cette année-là, les taux de remplissage moyens n’ont été que de 14 % pour le fret et de 21 % pour les passagers. Ainsi en février 2022, pour relancer la liaison entre Marseille et Tanger, La Méridionale qui avait été autorisée à nouveau en avril dernier à transporter des passagers sur cette liaison, a décidé d’intégrer Alicante (Espagne) comme nouvelle escale dédiée aux agrumes/primeurs.

En octobre 2022, la relation est scindée en deux : il y a désormais au départ de Tanger une réaffectation des navires, l’un est réservé à Marseille et l’autre à Barcelone. Cependant les taux de remplissage se révèlent infructueux : ils ont certes progressé, atteignant dans le passager 30 % (avec des pics à 50 % l’été dernier) et 35 % dans le fret, performances insuffisantes estimées pour rentabiliser le service aux yeux des dirigeants de la compagnie maritime. La principale obstruction proviendrait d’un contrôle excessif de la prise de risque, ce qui contrarie la pénétration d’un marché maritime pourtant tout à fait prometteur.

Lire aussi | Forum économique mondial. Voici les personnalités marocaines attendues à Davos

À noter qu’en 2021, la filiale du groupe Stef a réalisé un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros, en hausse de 58 %. Dans le même temps, sa perte opérationnelle est passée de 26 à 19 millions d’euros. Mais la totalité de cette perte provenait de la ligne sur le Maroc qui a continué à peser de nouveau sur les comptes de La Méridionale en 2022. Le Conseil d’administration de La Méridionale, réuni le lundi 9 janvier a décidé de débarquer le directeur général de La Méridionale Benoît Dehaye, et de nommer à sa place Guillaume de Feydeau, qui a pour mission de bâtir un nouveau plan stratégique pour la compagnie et de le mettre en œuvre.