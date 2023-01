Forum économique mondial. Voici les personnalités marocaines attendues à Davos

La réunion du Forum économique mondial (WEF) de Davos qui se tient cette année du lundi 16 au vendredi 20 janvier attirera encore les dirigeants du monde entier. Un record de plus de 50 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus. Le Maroc sera bien représenté. Ses représentants mettront surtout en exergue les initiatives lancées par le Royaume pour la décarbonation de son économie.

Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement, 19 gouverneurs de banques centrales, 30 ministres du commerce et autant de ministres des Affaires étrangères, sans oublier les dirigeants des Nations unies, du Fonds monétaire international et de l’Organisation mondiale du commerce. Tous sont attendus en Suisse pour le grand retour du sommet de Davos du 16 au 20 janvier. Cette année, la participation des entreprises à Davos sera la plus élevée jamais enregistrée, avec plus de 1 500 dirigeants inscrits dans 700 organisations. Ainsi, les élites politiques et économiques mondiales se retrouveront avec l’ambition affichée de « coopérer dans un monde fragmenté » (thème choisi par les organisateurs du Forum), entre guerre en Ukraine, dérèglement climatique et mondialisation en crise existentielle.