Edito. Il n’y a plus rien à dire…

L’urgence est dans l’action. Comprendre est certes nécessaire. Mais la compréhension sans action n’est que spéculation. Pire, elle prépare l’enterrement des espoirs.

La pandémie due au Covid-19 a d’abord été une sonnette d’alarme. La surdité humaine est l’une des principales causes de la continuité, voire de l’apparition de nouvelles menaces plus destructrices. Le changement, à la fois individuel et collectif, dans les modes de production et de consommation, dans les rapports avec la nature, avec l’ensemble des écosystèmes, est à la fois urgent et incontournable. Le « greenwashing » (vœux pieux écologiques) ne peut pas être une réponse aux « méga-menaces » inhérentes au réchauffement climatique et à la mondialisation sauvage. A l’instar des droits humains universels, l’écologie, n’est plus un domaine réservé exclusivement aux élites. Elle est au cœur des solutions de la « polycrise mondiale ». Les risques systémiques n’ont pas de frontières. Plus que jamais, la construction d’une vision holistique par un « consortium scientifique mondial », sous l’égide d’une ONU réformée et détentrice de vrais pouvoirs, est une première réponse qui ne peut attendre.