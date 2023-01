Exposé aux cyber-attaques, WordPress corrige ses vulnérabilités

« WordPress annonce la correction de trois vulnérabilités critiques affectant ses Plugins susmentionnés. Ces vulnérabilités sont activement exploitées et peuvent permettre à un attaquant de provoquer une injection SQL », précise l’Administration de la défense nationale.

Lire aussi | Air Côte d’Ivoire ouvre une succursale au Maroc

Selon la même source, les systèmes affectés sont les suivants :

– Plugin « Survey Maker », versions antérieures à la version 3.1.2

– Plugin « Paid Memberships », versions antérieures à la version 2.9.8

– Easy Digital Downloads, versions antérieures à la version 3.1.0.4

En guise de solution, elle préconise de se référer à l’éditeur pour mettre à jour votre plugin.

Rappelons que WordPress est un système de gestion de contenu (SGC) gratuit et open source qui offre une interface simple et personnalisable pour administrer les sites Internet et publier des contenus, en s’installant directement sur un ordinateur. Le site Internet peut être hébergé sur un serveur Web personnel ou via un service en ligne, puis mis à jour facilement depuis l’ordinateur. La gestion du site Internet peut être partagée entre différents utilisateurs, dont les droits peuvent être restreints en fonction du profil : administrateur, éditeur, auteur, contributeur, et abonné.